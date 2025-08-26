Мужчина хотел перехитрить немецкую овчарку: четвероногий эффектно "раскусил" обман (видео)

Владелец немецкой овчарки Уильям протянул зернышко, но спрятал руку с лакомством под стеклянным столом. Мужчина думал, что таким образом заставит собаку подумать, как ее достать.

Сам хозяин говорит, что его подопечной удалось быстрее понять обман, чем он ожидал, как это заметно на обнародованном видео в TikTok.

Ролик с действиями четвероногой стал вирусным — набрал более 225 тыс. просмотров. На видео можно увидеть, как Уильям ел попкорн, и пес внимательно следил за этим, будто спрашивая: "А где моя порция?".

Но овчарка мгновенно поняла хитрость. Она ударила лапой по его руке, заставив ее опуститься, и тут же выхватила заслуженное лакомство.

"Она раскусила все гораздо быстрее, чем я ожидал", — написал Уильям в подписи к видео.

Реакция соцсетей

Пользователи TikTok не удержались от шуток от увиденных кадров. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Вот почему они работают в полиции";

"Не играй с тем, кто все прекрасно понимает";

"Она такая: "Да ну, я не из тех, кого легко обмануть".

"Никогда не сомневайся в сообразительности голодной собаки, если на кону вкусняшка".

