Чоловік хотів перехитрити німецьку вівчарку: чотирилапа ефектно "розкусив" обман (відео)

Власник німецької вівчарки Вільям простягнув зернинку, але сховав руку з ласощами під скляним столом. Чоловік гадав, що таким чином змусить собаку подумати, як її дістати.

Сам хазяїн говорить, що його підопічній вдалося швидше зрозуміти обман, ніж він очікував, як це помітно на оприлюдненому відео в TikTok.

Ролик з діями чотирилапої став вірусним — набрав понад 225 тис. переглядів. На відео можна побачити, як Вільям їв попкорн, і пес уважно стежив за цим, ніби запитуючи: "А де моя порція?".

Та вівчарка миттєво зрозуміла хитрість. Вона вдарила лапою по його руці, змусивши її опуститися, й одразу ж вихопила заслужений смаколик.

"Вона розкусила все набагато швидше, ніж я очікував", — написав Вільям у підписі до відео.

Реакція соцмереж

Користувачі TikTok не втрималися від жартів від побачених кадрів. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Ось чому вони працюють у поліції";

"Не грайся з тим, хто все чудово розуміє";

"Вона така: "Та ну, я не з тих, кого легко обдурити".

"Ніколи не сумнівайся в кмітливості голодної собаки, якщо на кону смаколик".

