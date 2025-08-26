Забыл на стоянке: мужчина проехал 70 км без супруги во время семейного путешествия

В Германии произошел инцидент, который вызвал немало обсуждений в СМИ и социальных сетях. 39-летний гражданин Румынии во время семейного путешествия по Баварии умудрился забыть жену на стоянке у автозаправки.

Пока женщина отправилась в туалет, ее муж вместе с 11-летним сыном спокойно сел в автомобиль и продолжил путь по автобану, даже не заметив, что в салоне не хватает одного пассажира. Об этом пишет BILD.

Почти час мужчина и его сын ехали дальше, преодолев около 70 километров, пока мальчик не напомнил отцу, что мама выходила во время их предыдущей остановки. К этому моменту женщина оказалась совершенно одна, без телефона и средств связи. Ей пришлось обратиться за помощью к водителю автобуса, который решил помочь незнакомке. Он подвез ее до ближайшего населенного пункта и предоставил телефон для звонка. Благодаря этому удалось выйти на связь с полицией.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили, где находятся супруги, и организовали их встречу. Когда мужчина наконец вернулся за женой, между ними состоялся бурный разговор, который полицейские с улыбкой назвали "серьезной лекцией для забывчивого водителя".

К счастью, история завершилась благополучно, но могла обернуться куда неприятнее, ведь оставаться одной на трассе без связи довольно опасно.

Сотрудники немецкой полиции в очередной раз напомнили водителям о необходимости внимательнее относиться к своим попутчикам и не продолжать поездку, не убедившись, что все пассажиры находятся в машине.

