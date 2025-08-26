Забув на стоянці: чоловік проїхав 70 км без дружини під час сімейної подорожі

У Німеччині стався інцидент, який викликав чимало обговорень у ЗМІ та соціальних мережах. 39-річний громадянин Румунії під час сімейної подорожі Баварією примудрився забути дружину на стоянці біля автозаправки.

Поки жінка вирушила до туалету, її чоловік разом з 11-річним сином спокійно сів до автомобіля і продовжив шлях автобаном, навіть не помітивши, що в салоні не вистачає одного пасажира. Про це пише BILD.

Майже годину чоловік і його син їхали далі, подолавши близько 70 кілометрів, поки хлопчик не нагадав батькові, що мама виходила під час їхньої попередньої зупинки. До цього моменту жінка опинилася геть сама, без телефону та засобів зв'язку. Їй довелося звернутися по допомогу до водія автобуса, який вирішив допомогти незнайомці. Він підвіз її до найближчого населеного пункту і надав телефон для дзвінка. Завдяки цьому вдалося вийти на зв'язок із поліцією.

Співробітники правоохоронних органів швидко встановили, де перебуває подружжя, та організували їхню зустріч. Коли чоловік нарешті повернувся за дружиною, між ними відбулася бурхлива розмова, яку поліцейські з усмішкою назвали "серйозною лекцією для забудькуватого водія".

На щастя, історія завершилася благополучно, але могла обернутися набагато неприємніше, адже залишатися одній на трасі без зв'язку досить небезпечно.

Співробітники німецької поліції вкотре нагадали водіям про необхідність уважніше ставитися до своїх попутників і не продовжувати поїздку, не переконавшись, що всі пасажири перебувають у машині.

