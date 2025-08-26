И смех, и грех: муж показал историю запросов жены в браузере перед отпуском (фото)

Один житель США решил поискать в Интернете нужную информацию, а затем — взглянул в историю поисков, которые делала жена. Увиденные запросы женщина делала перед началом своего отпуска на юге страны.

Related video

Сам мужчина говорит, что не мог сдержать смеха от увиденного, а потому сделал скриншот запросов и опубликовал на одном из форумов в Reddit.

Сообщение американца стало вирусным — набрало более 83 тыс. реакций. В комментариях к своему посту, автор публикации говорит, что сел искать в Интернете информацию по своей работе, а потом — посмотрел в поисковые запросы.

Запросы жены перед отпуском Фото: Reddit

Он знал, что перед вопросами его жена планировала поехать на отдых со своими подругами. Среди вопросов она интересовалась, как высосать яд скорпиона, как извергаются вулканы, почему от марихуаны может быть насморк и так далее.

Автор поста говорит, что не смог сдержаться от смеха, когда читал "необычные поиски" женщины. Сам американец не уточнил, где именно его избранница провела отдых, но заявил, что его возлюбленная с подругами путешествовали неделю назад.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, пользователи не сдерживали смеха и сарказма, комментируя увиденную фотографию. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Какой пестрый набор поисков";

"Она таки вытащила скорпиона из леденца?";

"Мне кажется, она и правда переборщила с травкой";

"Игра в мяч на вулкане? Экстремалка ваша жена".

Ранее Фокус рассказывал, как использовать скрытые функции поисковиков в сети. У известного поисковика Google есть ряд довольно много функций, которые действительно хороши, но не очень известны.

Впоследствии стало известно, что ИИ дал пользователю Google странный непрошеный совет. Искусственный интеллект (ИИ) Google неожиданно порекомендовал пользователю сделать то, что он только что сделал — "погуглить" свой запрос.