І сміх, і гріх: чоловік показав історію запитів дружини у браузері перед відпусткою (фото)

Один мешканець США вирішив пошукати в Інтернеті потрібну інформацію, а потім — поглянув у історію пошуків, які робила дружина. Побачені запити жінка робила перед початком своєї відпустки на півдні країни.

Сам чоловік говорить, що не міг стримати сміху від побаченого, а тому зробив скриншот запитів і опублікував на одному з форумів у Reddit.

Повідомлення американця стало вірусним — набрало понад 83 тис. реакцій. У коментарях до свого посту, автор публікації говорить, що сів шукати в Інтернеті інформацію щодо своєї роботи, а потім — поглянув у пошукові запити.

Запити дружини перед відпусткою Фото: Reddit

Він знав, що перед запитати його дружина планувала поїхати на відпочинок зі своїми подругами. Серед запитів вона цікавилася, як висмоктати отруту скорпіона, як вивергаються вулкани, чому від марихуани може бути нежить тощо.

Автор посту говорить, що не зміг стриматися від сміху, коли читав "незвичні пошуки" жінки. Сам американець не уточнив, де саме його обраниця провела відпочинок, але заявив, що його кохана з подругами подорожували тиждень тому.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, юзери не стримували сміху та сарказму, коментуючи побачену світлину. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Який строкатий набір пошуків";

"Вона таки витягла скорпіона з льодяника?";

"Мені здається, вона й справді переборщила з травкою";

"Гра в м'яч на вулкані? Екстремалка ваша дружина".

