"Мне очень жаль": медсестра рассмешила сеть своим объяснением анализов пациентки (видео)

Американка Хейли Джиамарино ожидала результатов анализов после визита к дерматологу. Когда женщина получила на почту голосовое сообщение, то услышанное рассмешило как ее, так и пользователей сети.

В сообщении можно услышать, как медсестра не может справиться с объяснениями результатов и начинает смеяться, как это видно на опубликованном видео в TikTok.

Ролик Хейли стал вирусным — набрал более 7 млн просмотров. Видео начинается с того, что Хейли улыбается в платье у окна, а дальше — начинает звучать то же аудио.

Сначала сообщение началось вполне профессионально: сотрудница клиники мило представилась и начала объяснять результаты бактериального анализа, сделанного на последнем приеме.

"Итак, анализ показал наличие бактерии под названием Pantoea species," — сказала она, но дальше ситуация становится еще более курьезной.

Медсестра пыталась продиктовать название вида микроорганизма по буквам, но потом ее начали одолевать неконтролируемые приступы смеха.

"Это пишется так: "P" как... "pork" (свинина)," — сказала она и замолчала на несколько секунд. На фоне был слышен приглушенный хохот, а другая сотрудница с удивлением переспросила: "Pork?!".

С этого момента медработница уже едва сдерживала смех, пытаясь дальше выговаривать буквы.

""А" как "apple" (яблоко), "n" как... "new" (новый), ""T" как "tree" (дерево), "o" как "orange" (апельсин), "e" как "earth" (земля), "a" как "apple"...", — продолжила девушка, стараясь преодолеть приступы смеха.

Впоследствии девушке удается сказать, что ей очень жаль из-за курьезной ситуации. В конце звонка она таки смогла передать главное: уточнить вопрос о возможной аллергии на препарат.

В комментариях к вирусному ролику юзеры не сдерживались от смеха из-за услышанного. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

""E" как Earth — я просто умираю";

"Если уже начал хохотать, то остановиться невозможно";

"А девушка сзади, которая повторила "pork?" — это шедевр!";

"Она на ходу придумывает объяснения букв. Неудивительно, что ее разрывало от смеха";

"Объяснения результатов анализов оказались веселее самой бактерии, лол".

