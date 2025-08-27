"Мені дуже шкода": медсестра розсмішила мережу своїм поясненням аналізів пацієнтки (відео)

Американка Гейлі Джіамаріно очікувала на результати аналізів після візиту до дерматолога. Коли жінка отримала на пошту голосове повідомлення, то почуте розсмішило як її, так і користувачів мережі.

У повідомленні можна почути, як медсестра не може справитися з поясненнями результатів і починає сміятися, як це видно на опублікованому відео в TikTok.

Ролик Гейлі став вірусним — набрав понад 7 млн переглядів. Відео починається з того, що Гейлі усміхається у сукні біля вікна, а далі — починає звучати те саме аудіо.

Спочатку повідомлення почалося цілком професійно: співробітниця клініки мило представилася і почала пояснювати результати бактеріального аналізу, зробленого на останньому прийомі.

"Отже, аналіз показав наявність бактерії під назвою Pantoea species," — сказала вона, але далі ситуація стає ще курйознішою.

Медсестра намагалася продиктувати назву виду мікроорганізму по літерах, але потім її почали долати неконтрольовані напади сміху.

"Це пишеться так: "P" як… "pork" (свинина)," — сказала вона й замовкла на кілька секунд. На фоні було чути приглушений регіт, а інша співробітниця з подивом перепитала: "Pork?!".

З цього моменту медпрацівниця вже ледь стримувала сміх, намагаючись далі вимовляти букви.

""А" як "apple" (яблуко), "n" як… "new" (новий), ""T" як "tree" (дерево), "o" як "orange" (апельсин), "e" як "earth" (земля), "a" як "apple"…", — продовжила дівчина, стараючись подолати приступи сміху.

Згодом дівчині вдається сказати, що їй дуже шкода через курйозну ситуацію. Наприкінці дзвінка вона таки спромоглася передати головне: уточнити питання про можливу алергію на препарат.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика юзери не стримувалися від сміху через почуте. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

""E" як Earth — я просто вмираю";

"Якщо вже почав реготати, то зупинитися неможливо";

"А дівчина позаду, яка повторила "pork?" — це шедевр!";

"Вона на ходу вигадує пояснення літер. Не дивно, що її розривало від сміху";

"Пояснення результатів аналізів виявилися веселішими за саму бактерію, лол".

