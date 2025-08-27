Мужчина нашел камень на пляже, который оказался "капсулой времени" из прошлого (видео)

Во время прогулки по пляжу в Уитби (Великобритания) мужчина наткнулся на находку, которая сначала показалась ему обычным камнем. Однако позже выяснилось, что это окаменелость возрастом сотни миллионов лет.

Лиам, известный в TikTok под ником @lostfossils, рассказал подписчикам, что море будто пыталось скрыть тайну. Но, сняв находку на видео, он понял, что обнаружил "капсулу времени" прямиком из юрского периода. Внутри камня оказались два хорошо сохранившихся аммонита.

Видео быстро стало популярным в соцсетях. Подписчики были впечатлены тем, как "древний артефакт" оказался на берегу.

"Природа такая красивая", "Это опаловая окаменелость, которая стоит кучу денег", "Как люди умудряются их так легко замечать??? Клянусь, у тебя такие острые глаза", — писали они.

Издание Daily Star отмечает, что аммоноидеи впервые появились около 409 миллионов лет назад в девонском периоде и вымерли примерно 66 миллионов лет назад, одновременно с динозаврами. Их спиральные раковины с перегородками помогали животным поддерживать плавучесть. Сегодня такие окаменелости находят чаще всего в известняке, сланце и мергеле.

Юрское побережье Великобритании — одно из лучших мест для поисков древних морских существ. Однако специалисты напоминают: прежде чем собирать окаменелости, важно проверить, требуется ли разрешение землевладельца или администрации парка.

Палеонтологи советуют обращать внимание на слоистые серые, коричневые и черные осадочные породы — именно там чаще всего встречаются аммониты.

