Чоловік знайшов камінь на пляжі, який виявився "капсулою часу" з минулого (відео)

Під час прогулянки пляжем у Вітбі (Велика Британія) чоловік натрапив на знахідку, яка спочатку здалася йому звичайним каменем. Однак пізніше з'ясувалося, що це скам'янілість віком сотні мільйонів років.

Ліам, відомий у TikTok під ніком @lostfossils, розповів підписникам, що море ніби намагалося приховати таємницю. Але, знявши знахідку на відео, він зрозумів, що виявив "капсулу часу" прямо з юрського періоду. Усередині каменю виявилися два добре збережених амоніти.

Відео швидко стало популярним у соцмережах. Підписники були вражені тим, як "стародавній артефакт" опинився на березі.

"Природа така красива", "Це опалова скам'янілість, яка коштує купу грошей", "Як люди примудряються їх так легко помічати???? Клянуся, у тебе такі гострі очі", — писали вони.

Видання Daily Star зазначає, що аммоноідеї вперше з'явилися близько 409 мільйонів років тому в девонському періоді й вимерли приблизно 66 мільйонів років тому, одночасно з динозаврами. Їхні спіральні раковини з перегородками допомагали тваринам підтримувати плавучість. Сьогодні такі скам'янілості знаходять найчастіше у вапняку, сланці та мергелі.

Юрське узбережжя Великої Британії — одне з найкращих місць для пошуків стародавніх морських істот. Однак фахівці нагадують: перш ніж збирати скам'янілості, важливо перевірити, чи потрібен дозвіл землевласника або адміністрації парку.

Палеонтологи радять звертати увагу на шаруваті сірі, коричневі та чорні осадові породи — саме там найчастіше зустрічаються амоніти.

