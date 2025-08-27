Женщина отстояла свой дом, но теперь ей грозит тюрьма и огромный штраф (фото)

Владелица дома из Франции воспользовалась возможностью отобрать свою собственность у жильцов, которые несколько месяцев не платили аренду. Теперь она рискует попасть в тюрьму на 7 лет и получить штраф в размере 100 000 евро (4,7 млн гривен).

Мария, владелица дома в Каркассоне (Франция) недавно убедилась, что вернуть свою недвижимость, в которой живут сквоттеры, задача не из легких. Об этом пишет Oddity Central.

Женщина ввязалась в долгую и изнурительную судебную тяжбу после того, как люди, жившие в ее доме и не платившие арендную плату, подали на нее в суд за незаконное выселение и кражу со взломом.

Необычная история берет начало в 2022 году, когда Мария воспользовалась возможностью вернуть свою недвижимость, когда сквоттеры, жившие в ней без арендной платы, уехали в отпуск. Женщина пыталась убедить их заплатить арендную плату или съехать, но постояльцы отказались, а власти не захотели вмешиваться, поэтому она взяла дело в свои руки. Француженка сменила замки на дверях и продала часть вещей сквоттеров на гаражной распродаже, чтобы вернуть хотя бы часть долга. Однако это оказалось большой ошибкой.

Мария утверждает, что, когда она решила выселить сквоттеров сама, то думала о долгах, которые накопились за несколько месяцев, включая ипотечные платежи, и о решении суда, которое грозило затянуться больше чем на год. Эта сумма была больше, чем владелица дома могла себе позволить, поэтому она чувствовала, что у нее нет выбора.

"Я думала о зимних каникулах, думала о том, что будет потом, особенно о деньгах, которые я потеряю", — сказала Мария.

Сменив замки, чтобы не дать сквоттерам вернуться, Мария опустошила дом и даже продала часть их имущества на распродаже, чтобы вернуть часть денег, которые они ей задолжали за неоплаченную аренду и коммунальные услуги. Позже женщина узнала, что ее действия были гораздо серьезнее, чем она могла себе представить.

"Я полностью опустошила дом, а когда они вернулись из отпуска, то вызвали полицию. Они составили протокол судебного пристава, меня вызвали, и сейчас идет судебное разбирательство ", — сказала Мария, добавив, что теперь ее обвиняют в краже со взломом и незаконном выселении.

Если француженку признают виновной, то ей грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 100 000 евро (4,7 млн гривен).

