Жінка відстояла свій будинок, але тепер їй загрожує в'язниця і величезний штраф (фото)

Власниця будинку з Франції скористалася можливістю відібрати свою власність у мешканців, які кілька місяців не платили оренду. Тепер вона ризикує потрапити до в'язниці на 7 років і отримати штраф у розмірі 100 000 євро (4,7 млн гривень).

Related video

Марія, власниця будинку в Каркассоні (Франція) нещодавно переконалася, що повернути свою нерухомість, у якій живуть сквотери, завдання не з легких. Про це пише Oddity Central.

Жінка вплуталася в тривалу і виснажливу судову тяганину після того, як люди, які жили в її будинку і не платили орендну плату, подали на неї до суду за незаконне виселення і крадіжку зі зломом.

Незвичайна історія бере початок у 2022 році, коли Марія скористалася можливістю повернути свою нерухомість, коли сквотери, які жили в ній без орендної плати, поїхали у відпустку. Жінка намагалася переконати їх заплатити орендну плату або з'їхати, але постояльці відмовилися, а влада не захотіла втручатися, тому вона взяла справу у свої руки. Француженка змінила замки на дверях і продала частину речей сквотерів на гаражному розпродажі, щоб повернути хоча б частину боргу. Однак це виявилося великою помилкою.

Марія, власниця будинку в Каркассоні (Франція) Фото: X (Twitter)

Марія стверджує, що, коли вона вирішила виселити сквотерів сама, то думала про борги, що накопичилися за кілька місяців, включно з іпотечними платежами, і про рішення суду, що загрожувало затягнутися більше ніж на рік. Ця сума була більшою, ніж власниця будинку могла собі дозволити, тож вона відчувала, що в неї немає вибору.

"Я думала про зимові канікули, думала про те, що буде потім, особливо про гроші, які я втрачу", — сказала Марія.

Змінивши замки, щоб не дати сквотерам повернутися, Марія спустошила будинок і навіть продала частину їхнього майна на розпродажі, щоб повернути частину грошей, які вони їй заборгували за несплачену оренду та комунальні послуги. Пізніше жінка дізналася, що її дії були набагато серйознішими, ніж вона могла собі уявити.

"Я повністю спустошила будинок, а коли вони повернулися з відпустки, то викликали поліцію. Вони склали протокол судового пристава, мене викликали, і зараз триває судовий розгляд", — сказала Марія, додавши, що тепер її звинувачують у крадіжці зі зломом і незаконному виселенні.

Якщо француженку визнають винною, то їй загрожує до 7 років в'язниці й штраф у розмірі 100 000 євро (4,7 млн гривень).

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила 400-річний будинок і випадково знайшла те, про що не знали навіть минулі власники. Під час робіт на ділянці екскаватор випадково зрушив землю, і під цегляною кладкою пара помітила круглий контур.

Також стало відомо, що чоловіка зобов'язали знести літній будиночок після скарг сусідів. За їхніми словами, споруда більше нагадує приватний бар, ніж господарську прибудову, і заважає їм спокійно жити.