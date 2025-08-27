Дьявол из пустыни: крупный город оказался в плену гигантской песчаной бури (фото, видео)

Один из крупнейших городов США Финикс (штат Аризона) попал под огромную песчаную бурю, после которой прошел мощный ливень. В результате стихия нанесла значительный ущерб местной инфраструктуре — более 40 тыс. домов остались без света.

В результате действия стихии местный аэропорт прекратил работу, а все рейсы были отменены, сообщает NBC News.

Этот вид песчаной бури известный как хабуб вызвал массовые перебои с электроснабжением: от 40 до 52 тысяч абонентов остались без света. Также сообщается, что ряд локаций подверглись подтоплению после прохождения облака из пыли и песка.

Международный аэропорт Phoenix Sky Harbor потерял электричество и отменил все рейсы. Известно о том, что как минимум 62 рейса были остановлены, десятки других задержаны. В соцсетях жители публиковали фото и видео с завесой песка, накрывшей улицы, где видимость исчезла полностью.

Пылевая буря в Финиксе, США

Что говорят ученые

Метеорологи напоминают, что пылевые бури опасны для здоровья людей — они ухудшают качество воздуха и вызывают респираторные проблемы, а сильные ветры увеличивают риск аварий. Специалисты советуют по возможности оставаться дома или пользоваться масками и защитными очками.

Само явление формирования "хабуб" происходит, когда сильный ветер поднимает в воздух огромные массы песка и пыли с засушливых территорий. Его высота может достигать 3 км, а скорость порывов — 80-110 км/ч.

Житель города Гилберт, профессор в отставке Ричард Филли сообщил, что наблюдал за явлением. Он добавил, что сам не пострадал, и рад, что эта буря "уже прошла".

"Если посмотреть на фото хабубов — они впечатляют. В некотором смысле это даже красиво", — рассказал бывший преподаватель The Guardian.

Мужчина рассказал, что пылевая буря раскачивала деревья и повалила кормушки для птиц. По его словам, мелкая пыль просочилась в дом "сквозь каждую маленькую щель и щель".

