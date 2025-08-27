Диявол з пустелі: велике місто опинилося в полоні гігантської піщаної бурі (фото, відео)

Одне з найбільших міст США Фінікс (штат Аризона) потрапив під величезну піщану бурю, після якої пройшла потужна злива. В результаті стихія завдала значної шкоди місцевій інфраструктурі — понад 40 тис. будинків залишилися без світла.

Related video

В результаті дії стихії місцевий аеропорт припинив роботу, а всі рейси були скасовані, повідомляє NBC News.

Цей вид піщаної бурі відомий як хабуб спричинив масові перебої з електропостачанням: від 39 до 52 тисяч абонентів залишилися без світла. Також повідомляється, що низка локацій зазнали підтоплень після проходження хмари з пилу та піску.

Міжнародний аеропорт Phoenix Sky Harbor втратив електрику та скасував усі рейси. Наразі відомо про те, що як мінімум 62 рейси були зупинені, десятки інших затримані. У соцмережах мешканці публікували фото та відео із завісою піску, що накрила вулиці, де видимість зникла повністю.

Пилова буря в Фініксі, США Фото: Соцмережi Стихія завдала шкоди місту та штату загалом Фото: Соцмережi

Що кажуть науковці

Метеорологи нагадують, що пилові бурі небезпечні для здоров’я людей — вони погіршують якість повітря й викликають респіраторні проблеми, а сильні вітри збільшують ризик аварій. Фахівці радять за можливості залишатися вдома або користуватися масками й захисними окулярами.

Саме явище формування "хабуб" стається, коли сильний вітер здіймає в повітря величезні маси піску та пилу з посушливих територій. Його висота може сягати 3 км, а швидкість поривів — 80–110 км/год.

Мешканець міста Гілберт, професор у відставці Річард Філлі повідомив, що спостерігав за явищем. Він додав, що сам не постраждав, і радий, що ця буря "вже минула".

"Якщо подивитися на фото хабубів — вони вражають. У певному сенсі це навіть красиво", — розповів колишній викладач The Guardian.

Чоловік розповів, що пилова буря розгойдувала дерева та повалила годівниці для птахів. За його словами, дрібний пил просочився у дім "крізь кожну маленьку щілину й шпарину".

Раніше Фокус повідомляв, як величезне пилове торнадо паралізувало життя великого міста. За словами очевидців, воно було висотою до 30 м і крутилося в центрі міста.

Згодом стало відомо, шо обрушилася масивна пилова буря довжиною 320 км. Сила вітру сягнула неймовірних 150 км на годину і підняла частинки пилу на висоту до 1,5 кілометра — дослідники зафіксували її з космосу.