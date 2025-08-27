Задрожала лодка: айсберг рухнул в воду на глазах у туристов (видео)

Во время экскурсии по знаменитой ледниковой лагуне Йекюльсаурлоун в Исландии туристы увидели впечатляющее природное явление — откол огромного куска айсберга.

Момент попал на видео, опубликованное в TikTok пользователем @sabrina.gss, и стремительно набрал популярность. Ролик стал вирусным и собрал более 1,1 миллиона просмотров.

На кадрах слышно, как путешественники восхищаются видом ледяной глыбы, а затем восклицают от неожиданности, когда массивный кусок льда откалывается и с грохотом падает в воду.

Профессор Маури Пелто, эксперт по гляциологии и член научного совета NASA Earth Observatory, пояснил, что подобные явления для Исландии не редкость.

"Айсберги тают быстрее под водой, чем над ней, из-за чего они дестабилизируются и могут вращаться. Теплое лето усиливает этот процесс", — сказал он.

Профессора также отметил, что на кадрах видны "канавки уровня воды" — следы того, что айсберг уже начал переворачиваться.

Специалист по климатическим данным Макс Дуган-Найт из Deep Sky Research добавил, что отколы айсбергов являются частью естественного процесса, однако изменение климата ускоряет его.

"Вода в лагуне теплее, чем ледник, плюс воздействие приливов и волн — все это приводит к разрушению ледяных массивов", — пояснил он.

По данным исследования, опубликованного в журнале Science в 2023 году, к концу века ледники мира могут потерять до 40% своей массы, если глобальная температура повысится на 1,5–4 °C. В Исландии ледники занимают около 10% территории, но часть из них уже исчезла или превратилась в "мертвый лед".

Компания Deep Sky Research также отметила, что в сентябре 2024 года протяженность морского льда в Арктике оказалась на 37% меньше, чем 40 лет назад.

