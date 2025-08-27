Затремтів човен: айсберг звалився у воду на очах у туристів (відео)

Під час екскурсії знаменитою льодовиковою лагуною Йекюльсаурлоун в Ісландії туристи побачили вражаюче природне явище — відкол величезного шматка айсберга.

Момент потрапив на відео, опубліковане в TikTok користувачем @sabrina.gss, і стрімко набрав популярності. Ролик став вірусним і зібрав понад 1,1 мільйона переглядів.

На кадрах чути, як мандрівники захоплюються видом крижаної брили, а потім вигукують від несподіванки, коли масивний шматок льоду відколюється і з гуркотом падає у воду.

Професор Маурі Пелто, експерт із гляціології та член наукової ради NASA Earth Observatory, пояснив, що подібні явища для Ісландії не рідкість.

"Айсберги тануть швидше під водою, ніж над нею, через що вони дестабілізуються і можуть обертатися. Тепле літо посилює цей процес", — сказав він.

Професора також зазначив, що на кадрах видно "канавки рівня води" — сліди того, що айсберг уже почав перевертатися.

Туристи були вражені природним явищем Фото: TikTok

Фахівець із кліматичних даних Макс Дуган-Найт із Deep Sky Research додав, що відколи айсбергів є частиною природного процесу, проте зміна клімату прискорює його.

"Вода в лагуні тепліша, ніж льодовик, плюс вплив припливів і хвиль — усе це призводить до руйнування крижаних масивів", — пояснив він.

За даними дослідження, опублікованого в журналі Science 2023 року, до кінця століття льодовики світу можуть втратити до 40% своєї маси, якщо глобальна температура підвищиться на 1,5-4 °C. В Ісландії льодовики займають близько 10% території, але частина з них уже зникла або перетворилася на "мертвий лід".

Компанія Deep Sky Research також зазначила, що у вересні 2024 року протяжність морського льоду в Арктиці виявилася на 37% меншою, ніж 40 років тому.

