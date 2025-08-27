Вывеска в мужской уборной удивила клиента: в сети прокомментировали увиденное (фото)

Посетитель одного из популярных баров решил сходить в уборную для мужчин — его внимание привлекла странная надпись, которую не видел перед тем как найти. Курьезная находка спровоцировала оживленное обсуждение в сети, что это — случайность или глупость.

Related video

Автор фотографии сам не понимает, почему так руководство заведения решило поступить с подписью к мужской уборной, говорится в сообщении мужчины в Reddit.

Сообщение пользователя Reddit стало вирусным — набрало более 40 тыс. реакций и несколько сотен комментариев. Автор говорит, что зашел в заведение выпить крепкого и решил сходить в уборную.

По его словам, на дверях мужского туалета извне было написано "Men", то есть для мужчин. Когда посетитель планировал возвращаться, то заметил курьез — оказалось, что когда-то это была женская уборная.

Надпись на двери мужской уборной раскрыла один неожиданный секрет Фото: Reddit

"В одном местном баре внутри дверей мужской уборной написано вот что", — говорится в подписи автора поста.

С внутренней стороны двери можно увидеть, что там видно написал "NEMOW" (читается как Немо, то есть "никто"). Однако это — отраженная надпись к слову "WOMEN" (для женщин), что и натолкнуло автора на соответствующую мысль.

Деталей о локации и времени съемки не сообщается. Также реддитор не сообщил никаких подробностей в комментариях на вопросы пользователей.

Что говорят в сети

Под вирусным постом пользователи начали дискуссию о том, как получилось так: одни предполагают обман со стороны автора, а другие — невнимательность или курьезное совпадение. Больше всего общественности понравились такие реплики:

"Сердечный приступ для тех, кто под градусом или идет в туалет";

"Или мой пьяный глупый мозг: "ХАХА, я нашел Немо";

"Неожиданный поворот: автор поста сам под градусом, да еще и в женском туалете";

"Если честно, думаю, они бы и не заметили"

"Как-то случайно сам зашел в женский туалет, когда там никого не было. Это была кабинка на одного человека, и я, естественно, был там один. Когда я вышел, женщина, которая ждала, посмотрела на меня и сказала, что мне нужна проверка зрения. Я оценил ее реплику с юмором!".

Ранее Фокус сообщал, как женщина поселилась в туалете, чтобы не платить за аренду. Девушка поселилась в рабочем туалете и платит в пересчете на наши деньги около 300 гривен в месяц.

Впоследствии стало известно, что клиент увидел "самый странный туалет" в ресторане. Увиденная "необычная сантехника" и размеры помещения поразили его и пользователей в сети.