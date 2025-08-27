Вивіска в чоловічій вбиральні здивувала клієнта: в мережі прокоментували побачене (фото)

Відвідувач одного з популярних барів вирішив сходити до вбиральні для чоловіків — його увагу привернула дивний напис, якого не бачив перед тим як знайти. Курйозна знахідка спровокувала жваве обговорення в мережі, що це — випадковість чи дурість.

Автор фотографії сам не розуміє, чому так керівництво закладу вирішило вчинити з підписом до чоловічої вбиральні, йдеться в дописі чоловіка в Reddit.

Повідомлення користувача Reddit стало вірусним — набрало понад 40 тис. реакцій та кілька сотень коментарів. Автор говорить, що зайшов до закладу випити міцного та вирішив сходити до вбиральні.

З його слів, на дверях чоловічого туалету ззовні було написано "Men", тобто для чоловіків. Коли відвідувач планував повертатися, то помітив курйоз — виявилося, що колись це була жіноча вбиральня.

Напис на дверях чоловічої вбиральні розкрив один неочікуваний секрет Фото: Reddit

"В одному місцевому барі всередині дверей чоловічої вбиральні написано ось що", — йдеться в підписі автора поста.

З внутрішньої сторони дверей можна побачити, що там видно написав "NEMOW" (читається як Немо, тобто "ніхто"). Однак це — віддзеркалений напис до слова "WOMEN" (для жінок), що й наштовхнуло автора на відповідну думку.

Деталей про локацію та час зйомки не повідомляється. Також реддітор не повідомив ніяких подробиць у коментарях на запитання користувачів.

Що кажуть в мережі

Під вірусним постом юзери розпочали дискусію про те, як вийшло так: одні припускають обман зі сторони автора, а інші — неуважність чи курйозне співпадіння. Найбільше громадськості сподобалися такі репліки:

"Серцевий напад для тих, хто під градусом чи йде в туалет";

"Або мій п’яний дурний мозок: "ХАХА, я знайшов Немо";

"Неочікуваний поворот: автор поста сам під градусом, та ще й у жіночому туалеті";

"Якщо чесно, думаю, вони б і не помітили"

"Якось випадково сам зайшов у жіночий туалет, коли там нікого не було. Це була кабінка на одну людину, і я, звісно, був там сам. Коли я вийшов, жінка, що чекала, глянула на мене й сказала, що мені потрібна перевірка зору. Я оцінив її репліку з гумором!".

