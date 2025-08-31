Две собаки изучали "угрозу" друг от друга: поведение хвостиков стало вирусным (видео)

Владельцы собак находились на прогулке, когда бордер колли и австралийская овчарка решили "познакомиться" поближе. Их поведение очень умилило пользователей от увиденного, а действия хвостатых стали вирусными.

Related video

На тропе лесной дороги собаки активно "изучали" угрозу друг от друга, и в конце концов подружились после непродолжительной разведки, как видно на опубликованном ролике в Reddit.

Видео с собаками стало вирусным на платформе — набрало более 25 тыс. реакций и сотни комментариев от пользователей. На кадрах заметно, как бордер колли и австралийская овчарка сидят на животах и смотрят друг напротив друга.

Со временем они начинают изучать "оппонента": сначала слегка подползает один хвостатый, затем — второй. После нескольких попыток животные приближаются рядом и начинают общение после исчезновения "подозрений".

За несколько секунд можно увидеть, как бордер колли и овчарка уже находят взаимопонимание между собой. Собаки весело начинают бегать по лесной тропинке и продолжают играть между собой.

Пока точно неизвестно, где и когда именно были сняты эти кадры. В сети предполагают, что это было в США, ведь порода австралийской овчарки там чрезвычайно популярна среди владельцев четвероногих.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному видео, пользователи с юмором и восторгом отреагировали на увиденные кадры. Больше всего корреспондентам понравились такие сообщения:

"Я не угроза! — Я не угроза тоже! — НЕТ, ЭТО Я НЕ УГРОЗА! — Ура, привет!";

"И они вместе убегают на закат";

"Ну все, это самое милое, что я увижу на этой неделе. Спасибо тебе, интернет!";

"Мы только что стали лучшими друзьями. — Ага!";

"О Боже, как только они поняли, что можно просто быть друзьями. И понеслось!".

Ранее Фокус сообщал, что интернет одержим собакой похожей на человека. Кудрявый пятилетний пес по кличке Макс из Алабамы (США) стал звездой в соцсетях благодаря своей поразительно "человеческой" внешности.

Впоследствии стало известно, почему женщина постоянно спотыкается о свою собаку. Когда она показала видеоролик, на котором видны истинные причины таких инцидентов, то миллионы пользователей со смехом осознали причину.