Дві собаки вивчали "загрозу" від одне одного: поведінка хвостиків стала вірусною (відео)

Власники собак перебували на прогулянці, коли бордер коллі й австралійська вівчарка вирішили "познайомитися" ближче. Їхня поведінка дуже розчулила користувачів від побаченого, а дії хвостатих стали вірусними.

На стежці лісової дороги собаки активно "вивчали" загрозу одне від одного, та зрештою подружилися після нетривалої розвідки, як видно на опублікованому ролику в Reddit.

Відео з собаками стало вірусним на платформі — набрало понад 25 тис. реакцій та сотні коментарів від користувачів. На кадрах помітно, як бордер коллі й австралійська вівчарка сидять на животах і дивляться одне навпроти одного.

Згодом вони починають вивчати "опонента": спочатку злегка підповзає один хвостатий, згодом — другий. Після кількох спроб тварини наближаються поруч і починають спілкування після зникнення "підозр".

За кілька секунд можна побачити, як бордер коллі та вівчарка вже порозуміння між собою. Собаки весело починають бігати лісовою стежкою та продовжують гратися між собою.

Наразі точно невідомо, де та коли саме були зняті ці кадри. В мережі припускають, що це було в США, адже порода австралійської вівчарки там є надзвичайною популярною серед власників чотирилапих.

Що кажуть в мережі

У коментарях до вірусного відео, юзери з гумором і захопленням відреагували на побачені кадри. Найбільше дописувачам сподобалися такі дописи:

"Я не загроза! — Я не загроза теж! — НІ, ЦЕ Я НЕ Є ЗАГРОЗА!. — Ура, привіт!";

"І вони разом тікають у захід сонця";

"Ну все, це наймиліше, що я побачу цього тижня. Дякую тобі, інтернет!";

"Ми щойно стали найкращими друзями — Ага!";"

"О Боже, щойно вони зрозуміли, що можна просто бути друзями. І понеслося!".

