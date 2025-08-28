Мужчина дал обезьянке попробовать деликатес: она не оценила такого "подарка" (видео)

Один посетитель в зоопарке решил поделиться с обезьяной известным деликатесом китайской кухни. Но через несколько секунд животное понюхало и выбросило его, будучи не в восторге от вкуса и запаха гастрономического продукта.

Обезьяна не оценила такого экзотического блюда, о чем свидетельствует ее реакция на мордочке, как это видно на опубликованном видео в Facebook.

Видео с реакцией обезьянки на деликатес стало вирусным — только на платформе Reddit набрало более 9,7 тыс. реакций, а в Facebook имеет более 38 тыс. просмотров. На кадрах можно заметить, что мужчина передает обезьянке "столетнее яйцо" — особый деликатес китайской кухни, известный своим специфическим запахом и вкусом.

Заинтересованное животное сначала разбирает скорлупу, а затем — разламывает яйцо, чтобы насладиться им. Но через мгновение особый вкус и запах заставляют животное сразу выбросить его в сторону.

Через мгновение обезьянка не скрывает своей реакции на "пикантное блюдо" — она высовывает язык и издает характерный звук отвращения к блюду. Эта реакция животного рассмешила присутствующих вокруг.

Известно, что эти кадры были сняты в одном из заповедников Китая в начале августа 2025 года.

В комментариях к вирусному ролику, юзеры поделились на два лагеря: одни — отметили забавную реакцию животного, тогда как вторые — раскритиковали мужчину за его поступок.

Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Она все сказала, что думает об этом блюде";

"Ее реакция проста:" Что это, черт возьми, такое? Гадость!";

"А что тот дядя думал, когда давал животному такое? Идиот!";

"Я бы так же отреагировал на это";

"Пробовал то яйцо. Полный кошмар".

