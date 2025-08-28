Чоловік дав мавпочці скуштувати делікатес: вона не оцінила такого "подарунку" (відео)

Один відвідувач у зоопарку вирішив поділитися з мавпою відомим делікатесом китайської кухні. Та за кілька секунд тварина понюхала та викинула його, будучи не в захваті від смаку та запаху гастрономічного продукту.

Мавпа не оцінила такої екзотичної страви, про що свідчить її реакція на мордочці, як це видно на опублікованому відео в Facebook.

Відео з реакцією мавпочки на делікатес стало вірусним — тільки на платформі Reddit набрало понад 9,7 тис. реакцій, а в Facebook має понад 38 тис. переглядів. На кадрах можна помітити, що чоловік передає мавпочці "столітнє яйце" — особливий делікатес китайської кухні, відомий своїм специфічним запахом і смаком.

Зацікавлена тварина спочатку розбирає шкаралупу, а потім — розламує яйце, аби посмакувати ним. Але за мить особливий смак і запах змушують тварину відразу викинути його в сторону.

За мить мавпочка не приховує своєї реакції на "пікантну страву" — вона висолоплює язик і видає характерний звук відрази до страви. Ця реакція тварини розсмішила присутніх довкола.

Наразі відомо, що ці кадри були зняті в одному з заповідників Китаю на початку серпня 2025 року.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери поділилися на два табори: одні — відзначили кумедну реакцію тварини, тоді як другі — розкритикували чоловіка за його вчинок.

Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Вона все сказала, що думає про цю страву";

"Її реакція проста:" Що це в біса таке? Гидота!";

"А що той дядько думав, коли давав тварині таке? Ідіот!";

"Я б так само відреагував на це";

"Куштував те яйце. Повний кошмар".

