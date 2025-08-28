Мужчина показал заброшенный фермерский дом, в котором "застыло время" (видео)

Валлийский путешественник Дэн исследовал заброшенный фермерский дом XIX века в деревне Поуисе. Мужчина обнаружил внутри сохранившиеся вещи прежних жильцов, из-за чего здание произвело на него сильное впечатление.

Житель Уэльса, известный в сети как "Валлийский путешественник", поделился видео в TikTok, в котором показал исследование старого фермерского дома.

Открытие Дэна оказалось не только захватывающим, но и печальным. Внутри сохранились личные вещи прежних жильцов, словно они покинули дом в спешке и больше никогда не вернулись.

На кадрах можно увидеть разбитые окна, открытые шкафы с бутылками и банками, а также старую мебель. На вешалках до сих пор висит пальто, а на плите остался чайник, которым когда-то пользовались хозяева. Все это производит впечатление, будто дом застыл во времени.

"Меня зацепили куртки на крючке", — признался Дэн, добавив, что почувствовал грусть, думая о судьбе семьи, когда-то жившей здесь.

Издание Express отмечает, что дом известен как фермерский дом "Пантау", или "Withnailian" на платформе Stay in Wales. Это строение начала XIX века, официально зарегистрированное Cadw в 2004 году как памятник архитектуры II категории. Несмотря на частичное разрушение, оно сохраняет оригинальные детали и ценность как пример валлийской усадьбы. Недавно фермерский дом был включен в список SAVE Britain’s Heritage — ежегодного реестра зданий Великобритании, находящихся на грани разрушения или сноса.

Реакция соцсетей

Видео Дэна стало вирусным, набрав тысячи просмотров и откликов. Пользователи признались, что находка выглядит "жутко", ведь вещи бывших жильцов остались нетронутыми.

"Создается ощущение, будто обитатели просто исчезли", — прокомментировал один из зрителей.

