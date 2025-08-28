Чоловік показав покинутий фермерський будинок, у якому "застиг час" (відео)

Валлійський мандрівник Ден досліджував покинутий фермерський будинок XIX століття в селі Поуїсе. Чоловік виявив всередині збережені речі колишніх мешканців, через що будівля справила на нього сильне враження.

Мешканець Уельсу, відомий у мережі як "Валлійський мандрівник", поділився відео в TikTok, у якому показав дослідження старого фермерського будинку.

Відкриття Дена виявилося не тільки захоплюючим, а й сумним. Усередині збереглися особисті речі колишніх мешканців, немов вони покинули будинок поспіхом і більше ніколи не повернулися.

На кадрах можна побачити розбиті вікна, відкриті шафи з пляшками та банками, а також старі меблі. На вішалках досі висить пальто, а на плиті залишився чайник, яким колись користувалися господарі. Усе це справляє враження, ніби будинок застиг у часі.

"Мене зачепили куртки на гачку", — зізнався Ден, додавши, що відчув смуток, думаючи про долю сім'ї, яка колись жила тут.

Видання Express зазначає, що будинок відомий як фермерський будинок "Пантау", або "Withnailian" на платформі Stay in Wales. Це будова початку XIX століття, офіційно зареєстрована Cadw 2004 року як пам'ятка архітектури II категорії. Попри часткове руйнування, вона зберігає оригінальні деталі та цінність як приклад валлійської садиби. Нещодавно фермерський будинок було занесено до списку SAVE Britain's Heritage — щорічного реєстру будівель Великої Британії, що перебувають на межі руйнації або знесення.

Відео Дена стало вірусним, набравши тисячі переглядів і відгуків. Користувачі зізналися, що знахідка виглядає "моторошно", адже речі колишніх мешканців залишилися недоторканими.

"Створюється відчуття, ніби мешканці просто зникли", — прокоментував один із глядачів.

