Готовился 3 месяца: невеста не может поверить в то, что муж сделал в день свадьбы

31-летняя Крисси Хантли из Бристоля (Великобритания) призналась, что не ожидала увидеть своего мужа Гарри в роли певца. В самый важный день их жизни он устроил для нее эмоциональное выступление, пригласив в хор ее учеников и близких друзей.

Широкий жест жениха в день свадьбы растрогал не только невесту, но и пользователей сети по всему миру. Видео трогательного момента набрало более 1,7 миллиона просмотров в TikTok и вызвало бурю эмоций у зрителей.

Хантли, преподавательница вокала, тщательно планировала каждую деталь свадьбы. Но неожиданно ее попросили выйти на улицу, и именно там ее ждал сюрприз. Гарри, который никогда не выступал публично, объявил, что последние три месяца тайно репетировал вместе с друзьями и ее учениками, чтобы исполнить песню специально для нее.

"Я сразу расплакалась. Мне казалось, что я знаю каждую минуту нашего дня, но он смог превратить его в нечто еще более особенное", — вспоминает Крисси.

Для Гарри это было большим шагом, ему пришлось покинуть свою зону комфорта. Но вместе с "хором" друзей и учеников он смог подарить жене момент, который, по ее словам, сделал ее невероятно гордой и счастливой.

"Тот факт, что он сумел скрыть все это, при том что никогда не умел делать сюрпризы, говорит о его щедрости, внимании и доброте", — поделилась Хантли.

Реакция соцсетей

Подписчики TikTok сначала отреагировали с юмором. "Документы на развод немедленно", — пошутил один из пользователей.

Однако большинство зрителей не смогли сдержать слез:

"Обычно я бы неловко себя чувствовала, но почему я плачу?";

"Нужно быть настоящим мужчиной, чтобы выйти из зоны комфорта ради тех, кого любишь. Это вызывает огромное уважение";

"Это так особенно, и я могу только представить, какой ты замечательный человек, раз заслужила эту серенаду".

История Гарри и Крисси напомнила многим, что искренние жесты способны превращать важные моменты в настоящие чудеса.

