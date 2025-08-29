Готувався 3 місяці: наречена не може повірити в те, що чоловік зробив у день весілля

31-річна Кріссі Гантлі з Брістоля (Велика Британія) зізналася, що не очікувала побачити свого чоловіка Гаррі в ролі співака. У найважливіший день їхнього життя він влаштував для неї емоційний виступ, запросивши в хор її учнів і близьких друзів.

Широкий жест нареченого в день весілля зворушив не тільки наречену, а й користувачів мережі по всьому світу. Відео зворушливого моменту набрало понад 1,7 мільйона переглядів у TikTok і викликало бурю емоцій у глядачів.

Хантлі, викладачка вокалу, ретельно планувала кожну деталь весілля. Але несподівано її попросили вийти на вулицю, і саме там на неї чекав сюрприз. Гаррі, який ніколи не виступав публічно, оголосив, що останні три місяці таємно репетирував разом із друзями та її учнями, щоб виконати пісню спеціально для неї.

"Я одразу розплакалася. Мені здавалося, що я знаю кожну хвилину нашого дня, але він зміг перетворити його на щось ще більш особливе", — згадує Кріссі.

Для Гаррі це було великим кроком, йому довелося покинути свою зону комфорту. Але разом із "хором" друзів та учнів він зміг подарувати дружині момент, який, за її словами, зробив її неймовірно гордою та щасливою.

"Той факт, що він зумів приховати все це, при тому, що ніколи не вмів робити сюрпризи, свідчить про його щедрість, увагу і доброту", — поділилася Хантлі.

Реакція соцмереж

Підписники TikTok спочатку відреагували з гумором. "Документи на розлучення негайно", — пожартував один із користувачів.

Однак більшість глядачів не змогли стримати сліз:

"Зазвичай я б ніяково почувалася, але чому я плачу?";

"Потрібно бути справжнім чоловіком, щоб вийти із зони комфорту заради тих, кого любиш. Це викликає величезну повагу";

"Це так особливо, і я можу тільки уявити, яка ти чудова людина, раз заслужила цю серенаду".

Історія Гаррі та Кріссі нагадала багатьом, що щирі жести здатні перетворювати важливі моменти на справжні дива.

