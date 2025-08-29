Пожар уничтожил дом мужчины дотла: за сколько он полностью восстановил дом (фото)

Житель Гавайских островов (США) два года назад потерял все имущество и дом во время лесных пожаров на островах в 2023-м. Но мужчина смог построить новый дом, а результаты его усилий оценили пользователи в сети.

Related video

Американец говорит, что все время после этого задумался о восстановлении дома буквально сразу, результаты которого показал на одной из платформ в Reddit.

Сообщение автора поста стало вирусным — набрало более 82 тыс. реакций и более 800 комментариев. Житель города Лагайна, куда лесные пожары с острова перекинулись на жилье островитян, вспоминает, что впервые увидел остатки дома на следующий день.

"Фото "до" сделано на следующий день после пожара, когда мы с другом прошли 15 км, чтобы увидеть свои дома", — рассказывает автор поста и прикрепил фото "до" и "после" восстановления.

На следующий день после пожара Два года спустя появился новый дом Фото: Reddit

Сам мужчина отмечает, что дом его семьи почти достроен также, а весь район постепенно восстанавливается после масштабных пожаров.

"Но у каждого своя история — в Лагайне есть дома на разных этапах строительства. Первый завершенный дом появился еще в декабре. Он принадлежал спасателю и моему хорошему другу", — рассказал автор поста.

Сейчас в городе продолжается активная кампания восстановления. По данным СBS News, в результате пожара было уничтожено несколько тысяч домов и погибло более 100 человек.

По состоянию на середину августа 2025 года, лишь малая часть жилого фонда уже была отстроена, также местные активно продолжают восстанавливать всю инфраструктуру.

Репортаж CBS о восстановлении в Лайгайне от 15 августа 2025 года

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, пользователи поддержали результаты работы мужчины. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Вы — большой молодец!";

"Такие истории вдохновляют творить свои дела";

"Несмотря на беду люди сплотились и сделали свое дело!";

"Желаю хорошей новой жизни после такого бедствия".

Ранее Фокус рассказывал, что девушка восстановила кухню после пожара без значительных затрат. Нэнси Фьерро решила восстановить кухню в доме после пожара, но когда услышала стоимость ремонта от строителей, то решила сама взяться за реконструкцию.

Впоследствии стало известно, как женщина реставрировала дом своей бабушки, где никто не жил 14 лет. Украинка отстроила помещение еще в прошлом году, сохранив аутентичную мебель и предметы интерьера, а результат поразил пользователей сети.