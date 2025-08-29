Пожежа знищила будинок чоловіка вщент: за скільки він повністю відновив дім (фото)

Мешканець Гавайських островів (США) два роки тому втратив усе майно та будинок під час лісових пожеж на островах у 2023-му. Та чоловік зміг збудувати новий дім, а результати його зусиль оцінили користувачі в мережі.

Американець говорить, що весь час після цього задумався про відновлення будинку буквально відразу, результати якого показав на одній з платформ у Reddit.

Повідомлення автора посту стало вірусним — набрало понад 82 тис. реакцій та понад 800 коментарів. Мешканець міста Лагайна, куди лісові пожежі з острова перекинулися на помешкання островитян, згадує, що вперше побачив рештки будинку наступного дня.

"Фото "до" зроблене наступного дня після пожежі, коли ми з другом пройшли 15 км, щоб побачити свої домівки", — розповідає автор посту та прикріпив фото "до" та "після" відбудови.

Наступного дня після пожежі Два роки потому постав новий дім Фото: Reddit

Сам чоловік відзначає, що дім його родини майже добудований також, а весь район поступово відновлюється після масштабних пожеж.

"Але в кожного своя історія — у Лагайні є будинки на різних етапах будівництва. Перший завершений дім з’явився ще в грудні. Він належав рятувальнику й моєму доброму другу", — розповів автор посту.

Наразі в місті продовжується активна кампанія відбудови. За даними СBS News, в результаті пожежі було знищено кілька тисяч будинків та загинуло понад 100 осіб.

Станом на середину серпня 2025 року, лише мала частину житлового фонду вже була відбудована, також місцеві активно продовжують відновлювати всю інфраструктуру.

Репортаж CBS про відбудові в Лайгайні від 15 серпня 2025 року

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, юзери підтримали результати роботи чоловіка. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Ви — великий молодець!";

"Такі історії надихають творити свої справи";

"Попри лихо люди згуртувалися та зробили свою справу!";

"Бажаю гарного нового життя після такого лиха".

