Українка вдихнула нове життя у хату своєї прабабусі: там 14 років ніхто не жив (фото)

Блогерка Валерія Маланська провела екскурсію будинком своєї прабабусі. Українка відбудувала помешкання ще торік, зберігши автентичні меблі та предмети інтер’єру. Результат вразив користувачів мережі.

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У своєму короткому відео Валерія показала, який вигляд мало помешкання до початку всіх реставраційних робіт. Що їй вдалось зробити за цей час, — детальніше розповідає Фокус.

Реставрація будинку

"Минулого року в цю пору ми почали реставрацію прабабусиної хатинки, яка 14 років просто пустувала. І сьогодні я можу просто прийти сюди, в це місце, наповнене якоюсь особливою енергетикою, відпочити, познімати відео, показати вам життя, яке колись вирувало в селах України. Я бачу, наскільки багато коментарів під відео з хатинкою, і розумію, що це цінно не тільки для мене. Вдвічі приємніше, коли приходять у гості рідні, адже вони згадують бабусю, яка жила тут, і спогади, пов’язані з нею", — розповідає Валерія у кадрі.

Валерія Маланська реставрувала будинок своєї бабусі Фото: TikTok Валерія Маланська реставрувала будинок своєї бабусі Фото: TikTok

У 2024 році вона опублікувала ролик, на якому приводить свою бабусю в рідну оселю — вже після ремонту. Цей ролик завірусився, зібравши понад два мільйони переглядів.

Реакція глядачів

"Дівчинко! Яка ти розумничка! Я прямо в дитинстві своєму побувала! Дякую тобі, що цінуєш чиєсь життя, традиції. Не всі онуки, правнуки так роблять, на жаль", — написала під записом одна з глядачок;

"Плачу разом з бабусею. Як же для неї це важливо. Ти умняшка", — додала інша учасниця обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка Євгенія Німенко, яка пече авторські торти та десерти, перебралась зі столиці у покинутий будинок бабусі в селі. Вона зайнялась ремонтом й розповідає підписникам про кожен етап трансформації оселі.

Чоловік продає квартиру в Києві за $40 тисяч: українці пишуть, що ніколи такого не бачили. Автор відео провів для глядачів віртуальну екскурсію квартирою у відверто жахливому стані — всюди обдерті стіни, бруд, мотлох, обшарпані меблі та сантехніка.

А от українка Лана Тесленко, яка прославилась в інтернеті завдяки своїй філософії "перетворення сміття на гроші", провела екскурсію будинком, який звела, не витративши жодної копійки.