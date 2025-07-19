Украинка вдохнула новую жизнь в дом своей прабабушки: там 14 лет никто не жил (фото)

Блогерша Валерия Маланская провела экскурсию по дому своей прабабушки. Украинка сделала ремонт в помещении еще в прошлом году, сохранив аутентичную мебель и предметы интерьера. Результат поразил пользователей сети.

Related video

В своем коротком видео Валерия показала, как выглядел дом до начала всех реставрационных работ. Что ей удалось сделать за это время, — подробнее рассказывает Фокус.

Реставрация дома

"В прошлом году в это время мы начали реставрацию прабабушкиного дома, который 14 лет просто пустовал. И сегодня я могу просто прийти сюда, в это место, наполненное какой-то особой энергетикой, отдохнуть, поснимать видео, показать вам жизнь, которая когда-то бурлила в селах Украины. Я вижу, насколько много комментариев под видео с домиком, и понимаю, что это ценно не только для меня. Вдвойне приятно, когда приходят в гости родные, ведь они вспоминают бабушку, которая жила здесь, и воспоминания, связанные с ней", — рассказывает Валерия в кадре.

Валерия Маланская реставрировала дом своей бабушки Фото: TikTok Валерия Маланская реставрировала дом своей бабушки Фото: TikTok

В 2024 году она опубликовала ролик, на котором приводит свою бабушку в родной дом — уже после ремонта. Этот ролик завирусился, собрав более двух миллионов просмотров.

Реакция зрителей

"Девочка! Какая ты умничка! Я прямо в детстве своем побывала! Спасибо тебе, что ценишь чью-то жизнь, традиции. Не все внуки, правнуки так делают, к сожалению", — написала под записью одна из зрительниц;

"Плачу вместе с бабушкой. Как же для нее это важно. Ты умняшка", — добавила другая участница обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка Евгения Нименко, которая печет авторские торты и десерты, перебралась из столицы в заброшенный дом бабушки в селе. Она занялась ремонтом и рассказывает подписчикам о каждом этапе трансформации дома.

Мужчина продает квартиру в Киеве за $40 тысяч: украинцы пишут, что никогда такого не видели. Автор видео провел для зрителей виртуальную экскурсию по квартире в откровенно ужасном состоянии — везде ободранные стены, грязь, хлам, обшарпанная мебель и сантехника.

А вот украинка Лана Тесленко, прославившаяся в интернете благодаря своей философии "превращения мусора в деньги", провела экскурсию по дому, который построила, не потратив ни копейки.