Мужчина получил чек за парковку: увиденная сумма к оплате удивила сеть (фото)

Житель Туманного Альбиона поставил машину на стоянку и пошел за покупками. Когда он вернулся и решил оплатить, то увидел стоимость услуг, которая равна как за 18 лет пользования паркоместом.

Сначала британец думал, что это — шутка, но паркомат выставил ему сумму в более 52 тыс. фунтов (почти 2,9 млн грн), говорится в заметке автора в Reddit.

Сообщение мужчины стало вирусным — набрало почти 10 тыс. реакций и сотни комментариев. Он указывает, что поставил машину и пошел оплачивать услуги за стоянку, а когда получил чек — то увидел невероятную сумму.

"Заплатил за парковку за 18 лет", — иронично подписал мужчина курьезную ситуацию.

Стоимость парковки поразила мужчину Фото: Reddit

На фото можно увидеть, как паркомат выставил британцу "космический" счет за парковку. Но особенно пользователей развлекла деталь: автомат принимает оплату только монетами и банкнотами по £5, £10 и £20.

Сам мужчина в комментариях к сообщению спросил мнения в сети, что именно это может быть — сбой или действительно он только задолжал. Известно, что эта история произошла на юге Лондона несколько дней назад. Сам автор поста не сообщил дополнительных деталей.

Что говорят в сети

В комментариях выдвинули несколько версий, почему могла возникнуть такая нереальная сумма: на паркинге давно стоит брошенный автомобиль, а система считала данные некорректно, а вторая — сбой в работе паркомата.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Приятно, что вам позволяют внести это монетами";

"Представьте себе: возвращаешься с покупок и видишь, что твоя машина "накатала" долг на целую квартиру";

"Такое часто бывает в аэропортах. Люди иногда оставляют машину и больше не возвращаются. Есть системы, которые автоматически запускают проверку и даже процедуру конфискации и продажи авто. А бывает, что все зависает";

"18 лет назад кто-то взял билет и не оплатил. Система считала это так долго, что тот водитель ушел, а следующий получил на экране эту космическую сумму".

