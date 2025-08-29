Чоловік отримав чек за паркування: побачена сума до оплати здивувала мережу (фото)

Мешканець Туманного Альбіону поставив машину на стоянку та пішов за покупками. Коли він повернувся та вирішив оплатити, то побачив вартість послуг, яка дорівнює як за 18 років користування паркомісцем.

Related video

Спочатку британець думав, що це — жарт, але паркомат виставив йому суму в понад 52 тис. фунтів (майже 2,9 млн грн), йдеться в дописі автора в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало вірусним — набрало майже 10 тис. реакцій та сотні коментарів. Він вказує, що поставив машину та пішов оплачувати послуги за стоянку, а коли отримав чек — то побачив неймовірну суму.

"Заплатив за паркування за 18 років", — іронічно підписав чоловік курйозну ситуацію.

Вартість паркування вразила чоловіка Фото: Reddit

На фото можна побачити, як паркомат виставив британцю "космічний" рахунок за паркування. Але особливо користувачів розважила деталь: автомат приймає оплату лише монетами та банкнотами по £5, £10 та £20.

Сам чоловік у коментарях до допису запитав думки в мережі, що саме це може бути — збій чи справді він аж тільки заборгував. Наразі відомо, що ця історія сталася на півдні Лондона кілька днів тому. Сам автор посту не повідомив додаткових деталей.

Що кажуть в мережі

У коментарях висунули кілька версій, чому могла виникнути така нереальна сума: на паркінгу давно стоїть кинутий автомобіль, а система зчитала дані некоректно, а друга — збій у роботі паркомата.

Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Приємно, що вам дозволяють внести це монетами";

"Уявіть собі: повертаєшся з покупок і бачиш, що твоя машина "накатала" борг на цілу квартиру";

"Таке часто буває в аеропортах. Люди іноді залишають машину й більше не повертаються. Є системи, які автоматично запускають перевірку й навіть процедуру конфіскації та продажу авто. А буває, що все зависає";

"18 років тому хтось узяв квиток і не оплатив. Система рахувала це так довго, що той водій пішов, а наступний отримав на екрані цю космічну суму".

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві ціни на паркування б'ють рекорди. Ціни на паркомісця в житлових комплексах досягли рекордних значень — в окремих випадках вони вже перевершують вартість однокімнатної квартири.

Згодом стало відомо, що паркомісце в Лондоні здається в оренду. У будівлі 50-поверхового житлового будинку Principal Tower у столиці Великої Британії паркувальне місце можна взяти в оренду за 11 500 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 650 120 гривень на рік.