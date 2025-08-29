Здесь тебе всегда рады: реакция собаки на возвращение хозяина домой умилила сеть (видео)

Житель Британии заметил, что его собака постоянно сидела у калитки и встречала. Но однажды мужчина зашел во двор со второго входа, чем озадачил четвероногого и порадовал пользователей сети своим решением.

Related video

Когда собака узнала хозяина, то бросилась на встречу несмотря на небольшую хитрость мужчины, как это видно на опубликованном ролике в Reddit.

Видео с собакой стало вирусным — набрало более 8,2 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как самка золотого ретривера ждала владельца возле калитки, но хозяин решил перехитрить четвероногую.

Мужчина зашел с другой стороны двора и оказался позади собаки, которая преданно ожидала британца. После непродолжительного ожидания хвостатая услышала знакомые шаги и оглянулась, увидев владельца.

Через мгновение четвероногая бросилась приветствовать своего хозяина, радуясь его прибытию домой. На последних кадрах заметно радость собаки, которая играя была рада возвращению мужчины.

"Почти забыл, что в этом и заключается вся суть", — говорится в подписи к видео, в которой намекается на любовь животного к хозяину, если бы тот не старался перехитрить подопечную.

Известно, что эти кадры были сняты в конце апреля 2025 года в одном из городов на юге Великобритании.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, юзеры не скрывали положительных эмоций от увиденного. Больше всего пользователям понравились следующие комментарии:

"Она так терпеливо сидит, будто стоит на страже — это просто слишком трогательно";

"Это такая милота, что аж в сердце тает";

"Может, она и ошиблась воротами, зато точно проявила свою любовь";

"Обожаю собак. Вырастил пятерых из щенков — и ничто не сравнится с этим. Их безусловная любовь и преданность — настоящее сокровище";

"Это я каждый раз, когда вижу своего лучшего друга после нескольких месяцев разлуки".

Ранее Фокус рассказывал об истории "очень скучной собаки" из США. Сиделка Джеки Гонсалес рассказала, что очень добрую четверолапу вернули в приют предыдущие владельцы, потому что она "слишком скучная", но история собаки растрогала сеть.

Впоследствии стало известно, как собака раскусила обман владельца. Владелец немецкой овчарки Уильям прятал руку с лакомством под стеклянным столом, но немецкая овчарка проучила хозяина.