Тут тобі завжди раді: реакція собаки на повернення хазяїна додому розчулила мережу (відео)

Мешканець Британії помітив, що його собака постійно сиділа біля хвіртки та зустрічала. Та одного разу чоловік зайшов у двір з другого входу, чим спантеличив чотирилапого та потішив користувачів мережі своїм рішенням.

Коли собака впізнала господаря, то кинулася на зустріч попри невелику хитрість чоловіка, як це видно на опублікованому ролику в Reddit.

Відео з собакою стало вірусним — набрало понад 8,2 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як самиця золотого ретривера чекала власника поблизу хвіртки, але господар вирішив перехитрити чотирилапу.

Чоловік зайшов з другого боку двору й опинився позаду собаки, яка віддано очікувала на британця. Після нетривалого чекання хвостата почула знайомі кроки й озирнулася, побачивши власника.

За мить чотирилапа кинулася вітати свого господаря, тішачись його прибуттю додому. На останніх кадрах помітно радість собаки, яка граючись була втішена поверненню чоловіка.

"Майже забув, що в цьому й полягає вся суть", — йдеться в підписі до відео, в якому натякається на любов тварини до господаря, якби той не старався перехитрити підопічну.

Наразі відомо, що ці кадри були зняті наприкінці квітня 2025 року в одному з міст на півдні Великої Британії.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери не приховували позитивних емоцій від побаченого. Найбільше користувачам сподобалися наступні коментарі:

"Вона так терпляче сидить, ніби стоїть на варті — це просто надто зворушливо";

"Це така милота, що аж в серці розтає";

"Може, вона й помилилася воротами, зате точно проявила свою любов";

"Обожнюю собак. Виростив п’ятьох із цуценят — і ніщо не зрівняється з цим. Їхня безумовна любов і відданість — справжній скарб";

"Це я щоразу, коли бачу свого найкращого друга після кількох місяців розлуки".

