Выглядит безобидным: на дне океана обнаружили хищника, который охотится на акул (видео)

Во время одного из погружений возле побережья Бали исследователь Барни Дилларстоун запечатлел на камеру редкое и малоизвестное существо — бородатого воббегонга. Эти хищники известны своим необычным поведением.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, они способны целиком проглатывать акул. Об этом пишет Lad Bible.

Свое название воббегонг получил из-за узора на коже, напоминающего восточный ковер. Эта природная "маскировка" помогает ему сливаться с рифами и песчаным дном. Когда добыча приближается, воббегонг мгновенно атакует, вцепляясь в жертву мощными челюстями.

Эксперты отмечают, что эти акулы могут вырастать до 120 см, а их главная стратегия — внезапный бросок из засады. Благодаря такому способу охоты они могут не только поедать рыбу и осьминогов, но и атаковать других акул, которые уступают им по размерам.

Во время погружения на Бали камера Барни фиксировала подводный мир на глубине около 150 метров. На кадрах можно увидеть разнообразных тропических рыб, осьминогов и акул. Но самым удивительным моментом стало появление воббегонга, который приблизился к объективу и показал свою устрашающую мощь.

"Хотя на первый взгляд он выглядит медлительным и безобидным, воббегонг — настоящий мастер охоты. Его укус способен нанести серьезный урон", — пояснили специалисты из Meridian Adventure.

Издание отмечает, что несмотря на устрашающую репутацию, эти акулы не представляют серьезной угрозы для людей. Случаи нападения крайне редки и обычно происходят только тогда, когда дайверы сами слишком близко подплывают к хищнику и провоцируют его.

Для подводных обитателей же встреча с воббегонгом часто заканчивается трагически. Именно поэтому кадры исследователя стали настоящей сенсацией в сети: они показывают, что океан хранит еще множество опасных тайн.

