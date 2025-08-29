Виглядає нешкідливим: на дні океану виявили хижака, який полює на акул (відео)

Під час одного із занурень біля узбережжя Балі дослідник Барні Ділларстоун зафіксував на камеру рідкісну і маловідому істоту — бородатого воббегонга. Ці хижаки відомі своєю незвичайною поведінкою.

Незважаючи на порівняно невеликі розміри, вони здатні цілком проковтувати акул. Про це пише Lad Bible.

Свою назву воббегонг отримав через візерунок на шкірі, що нагадує східний килим. Це природне "маскування" допомагає йому зливатися з рифами і піщаним дном. Коли здобич наближається, воббегонг миттєво атакує, вчіплюючись у жертву потужними щелепами.

Експерти зазначають, що ці акули можуть виростати до 120 см, а їхня головна стратегія — раптовий кидок із засідки. Завдяки такому способу полювання вони можуть не тільки поїдати рибу і восьминогів, а й атакувати інших акул, які поступаються їм за розмірами.

Під час занурення на Балі камера Барні фіксувала підводний світ на глибині близько 150 метрів. На кадрах можна побачити різноманітних тропічних риб, восьминогів та акул. Але найдивовижнішим моментом стала поява воббегонга, який наблизився до об'єктива і показав свою страхітливу міць.

"Хоча на перший погляд він виглядає повільним і нешкідливим, воббегонг — справжній майстер полювання. Його укус здатний завдати серйозної шкоди", — пояснили фахівці з Meridian Adventure.

Видання зазначає, що попри страхітливу репутацію, ці акули не становлять серйозної загрози для людей. Випадки нападу вкрай рідкісні й зазвичай трапляються тільки тоді, коли дайвери самі занадто близько підпливають до хижака і провокують його.

Для підводних мешканців же зустріч із воббегонгом часто закінчується трагічно. Саме тому кадри дослідника стали справжньою сенсацією в мережі: вони показують, що океан зберігає ще безліч небезпечних таємниць.

