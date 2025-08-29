От блеска к руинам: дрон с высоты снял заброшенный особняк для "супербогатых" (фото)
Когда-то величественный монастырь Камбуснетан в Шотландии был символом богатства и роскоши, а сегодня он превратился в мрачное напоминание о прошлом.
Новые кадры с дрона показали, что памятник архитектуры категории А находится в критическом состоянии, и без срочных мер он может быть утрачен навсегда. Об этом пишет Express.
Монастырь был построен в 1819 году для влиятельной семьи Локхартов и стал выдающимся примером неоготического стиля, созданного архитектором Джеймсом Гиллеспи Грэмом. Позднее поместье перешло к промышленнику сэру Джону Крейгу, который сколотил состояние в сталелитейной отрасли. После его смерти здание постепенно потеряло былое значение.
В 1970-х Камбуснетан стал известен благодаря средневековым пирам и рыцарским постановкам, которые устраивал владелец Рон Уилсон. Однако с середины 1980-х годов особняк окончательно лишился постоянных жильцов. Попытки переоборудовать его в гостиницу или жилые квартиры неоднократно проваливались.
Сегодня основная угроза исходит от четырехэтажной восьмиугольной башни, которая может обрушиться. По словам Грэма Смита, председателя организации "Друзья монастыря Камбуснетан", здание разрушается от дождевой воды, а деревья и сорняки прорастают прямо в кладку.
"Где оно хорошее — там оно еще держится, но где плохое — все гниет", — отметил Смит.
Издание отмечает, что с 2014 года энтузиасты борются за спасение поместья, мечтая превратить его в общественный парк и центр для посетителей, а восстановленное здание использовать для мероприятий и свадеб. Во время карантина территория вновь ожила — жители стали использовать ее для прогулок и спорта, что помогло вернуть объекту статус общественного пространства.
Тем не менее, времени остается все меньше.
"Большая часть дома все еще стоит. У него есть шанс — пока", — подчеркнул Смит.
