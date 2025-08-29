От блеска к руинам: дрон с высоты снял заброшенный особняк для "супербогатых" (фото)

Когда-то величественный монастырь Камбуснетан в Шотландии был символом богатства и роскоши, а сегодня он превратился в мрачное напоминание о прошлом.

Новые кадры с дрона показали, что памятник архитектуры категории А находится в критическом состоянии, и без срочных мер он может быть утрачен навсегда. Об этом пишет Express.

Монастырь был построен в 1819 году для влиятельной семьи Локхартов и стал выдающимся примером неоготического стиля, созданного архитектором Джеймсом Гиллеспи Грэмом. Позднее поместье перешло к промышленнику сэру Джону Крейгу, который сколотил состояние в сталелитейной отрасли. После его смерти здание постепенно потеряло былое значение.

В 1970-х Камбуснетан стал известен благодаря средневековым пирам и рыцарским постановкам, которые устраивал владелец Рон Уилсон. Однако с середины 1980-х годов особняк окончательно лишился постоянных жильцов. Попытки переоборудовать его в гостиницу или жилые квартиры неоднократно проваливались.

Основная угроза исходит от четырехэтажной восьмиугольной башни Фото: SWNS

Сегодня основная угроза исходит от четырехэтажной восьмиугольной башни, которая может обрушиться. По словам Грэма Смита, председателя организации "Друзья монастыря Камбуснетан", здание разрушается от дождевой воды, а деревья и сорняки прорастают прямо в кладку.

"Где оно хорошее — там оно еще держится, но где плохое — все гниет", — отметил Смит.

Монастырь был построен в 1819 году Фото: SWNS

Издание отмечает, что с 2014 года энтузиасты борются за спасение поместья, мечтая превратить его в общественный парк и центр для посетителей, а восстановленное здание использовать для мероприятий и свадеб. Во время карантина территория вновь ожила — жители стали использовать ее для прогулок и спорта, что помогло вернуть объекту статус общественного пространства.

Тем не менее, времени остается все меньше.

"Большая часть дома все еще стоит. У него есть шанс — пока", — подчеркнул Смит.

