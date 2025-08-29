Від блиску до руїн: дрон з висоти зняв занедбаний особняк для "супербагатих" (фото)

Колись величний монастир Камбуснетан у Шотландії був символом багатства і розкоші, а сьогодні він перетворився на похмуре нагадування про минуле.

Нові кадри з дрона показали, що пам'ятка архітектури категорії А перебуває в критичному стані, і без термінових заходів її може бути втрачено назавжди. Про це пише Express.

Монастир був побудований 1819 року для впливової сім'ї Локхартів і став видатним прикладом неоготичного стилю, створеного архітектором Джеймсом Гіллеспі Гремом. Пізніше маєток перейшов до промисловця сера Джона Крейга, який заробив статки в сталеливарній галузі. Після його смерті будівля поступово втратила колишнє значення.

У 1970-х Камбуснетан став відомий завдяки середньовічним бенкетам і лицарським постановкам, які влаштовував власник Рон Вілсон. Однак із середини 1980-х років особняк остаточно позбувся постійних мешканців. Спроби переобладнати його на готель або житлові квартири неодноразово провалювалися.

Основна загроза походить від чотириповерхової восьмикутної вежі Фото: SWNS

Сьогодні основна загроза походить від чотириповерхової восьмикутної вежі, яка може обвалитися. За словами Грема Сміта, голови організації "Друзі монастиря Камбуснетан", будівля руйнується від дощової води, а дерева і бур'яни проростають прямо в кладку.

"Де воно хороше — там воно ще тримається, але де погане — все гниє", — зазначив Сміт.

Монастир був побудований у 1819 році Фото: SWNS

Видання зазначає, що з 2014 року ентузіасти борються за порятунок маєтку, мріючи перетворити його на громадський парк і центр для відвідувачів, а відновлену будівлю використовувати для заходів і весіль. Під час карантину територія знову ожила — жителі стали використовувати її для прогулянок і спорту, що допомогло повернути об'єкту статус громадського простору.

Проте часу залишається все менше.

"Більша частина будинку все ще стоїть. У нього є шанс — поки що", — наголосив Сміт.

