Від блиску до руїн: дрон з висоти зняв занедбаний особняк для "супербагатих" (фото)
Колись величний монастир Камбуснетан у Шотландії був символом багатства і розкоші, а сьогодні він перетворився на похмуре нагадування про минуле.
Нові кадри з дрона показали, що пам'ятка архітектури категорії А перебуває в критичному стані, і без термінових заходів її може бути втрачено назавжди. Про це пише Express.
Монастир був побудований 1819 року для впливової сім'ї Локхартів і став видатним прикладом неоготичного стилю, створеного архітектором Джеймсом Гіллеспі Гремом. Пізніше маєток перейшов до промисловця сера Джона Крейга, який заробив статки в сталеливарній галузі. Після його смерті будівля поступово втратила колишнє значення.
У 1970-х Камбуснетан став відомий завдяки середньовічним бенкетам і лицарським постановкам, які влаштовував власник Рон Вілсон. Однак із середини 1980-х років особняк остаточно позбувся постійних мешканців. Спроби переобладнати його на готель або житлові квартири неодноразово провалювалися.
Сьогодні основна загроза походить від чотириповерхової восьмикутної вежі, яка може обвалитися. За словами Грема Сміта, голови організації "Друзі монастиря Камбуснетан", будівля руйнується від дощової води, а дерева і бур'яни проростають прямо в кладку.
"Де воно хороше — там воно ще тримається, але де погане — все гниє", — зазначив Сміт.
Видання зазначає, що з 2014 року ентузіасти борються за порятунок маєтку, мріючи перетворити його на громадський парк і центр для відвідувачів, а відновлену будівлю використовувати для заходів і весіль. Під час карантину територія знову ожила — жителі стали використовувати її для прогулянок і спорту, що допомогло повернути об'єкту статус громадського простору.
Проте часу залишається все менше.
"Більша частина будинку все ще стоїть. У нього є шанс — поки що", — наголосив Сміт.
