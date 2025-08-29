В меню – наручники и наказания: в Китае набирают популярность бары-"тюрьмы" (видео)

В Китае появились бары в тюремном стиле, которые предлагают посетителям почувствовать себя по ту сторону решетки. Заведения пользуются огромной популярностью среди гостей.

Related video

Гостям на входе предлагают переодеться в оранжевые комбинезоны, похожие на комбинезоны заключенных, а интерьеры баров украшены металлическими прутьями, фотографиями подозреваемых в полицейском участке и граффити на стенах, пишет South China Morning Post.

Кабинки для посетителей оформлены как отдельные камеры.

Чтобы усилить тюремную атмосферу, владельцы баров также выделяют темную комнату под камеру для допросов, заполненную орудиями наказания, такими как наручники, ножные кандалы и палки.

Несмотря на жутки антураж, подобные заведения пользуются настолько большой популярностью, что такие бары уже в Циндао (восточная провинция Шаньдун), Ханчжоу (провинция Чжэцзян, также на востоке) и Чунцине (юго-запад Китая).

Вдохновением для создания таких баров во многом послужил хит Netflix "Оранжевый — хит сезона".

Напитки в таких заведениях (коктейли, газированная вода и кофе) стоит около 50 юаней ($7). В некоторых из баров клиентам нужно доплатить 10 юаней за аренду.

При входе в бары клиентам предлагают подписать "письмо о признании вины" и получить "уголовное досье", в котором указано, какое преступление они "совершили".

Перед тем, как посетителей провожают в их "камеры", делается фотография для полицейского заключения.

Сотрудники бара, одетые в тюремную форму, также общаются с "заключенными", спрашивают их, какое преступление они совершили, и напоминают им о "правилах тюрьмы", например, о том, что нельзя ломать столы.

В соцсетях многим нравится эта идея.

"Там можно легко сделать красивые фотографии. Освещение подходящее, а декор интересный. Атмосфера тюрьмы просто царит. Я порекомендовал этот иммерсивный опыт своим друзьям", "Я зашел в бар в Ханчжоу в 22:00 в будний день и прождал 20 минут, чтобы попасть внутрь. Он такой популярный!", "Эти бары такие авангардные. Этот мир такой безумный, ха!" – пишут в комментариях.

Напомним, девушка рассказала о плюсах и минусах жизни на парусной яхте.

Ранее также сообщалось, чем вывеска в мужской уборной удивила клиента.