У меню — кайданки і покарання: у Китаї набирають популярності бари-"в'язниці" (відео)

У Китаї з'явилися бари в тюремному стилі, які пропонують відвідувачам відчути себе по той бік ґрат. Заклади користуються величезною популярністю серед гостей.

Гостям на вході пропонують переодягнутися в помаранчеві комбінезони, схожі на комбінезони ув'язнених, а інтер'єри барів прикрашені металевими прутами, фотографіями підозрюваних у поліцейській дільниці та графіті на стінах, пише South China Morning Post.

Кабінки для відвідувачів оформлені як окремі камери.

Щоб посилити тюремну атмосферу, власники барів також виділяють темну кімнату під камеру для допитів, заповнену знаряддями покарання, як-от кайданки, кайдани для ніг та палиці.

Незважаючи на моторошний антураж, подібні заклади користуються настільки великою популярністю, що такі бари вже є в Циндао (східна провінція Шаньдун), Ханчжоу (провінція Чжецзян, також на сході) і Чунціні (південний захід Китаю).

Натхненням для створення таких барів багато в чому послужив хіт Netflix "Помаранчевий — хіт сезону".

Напої в таких закладах (коктейлі, газована вода і кава) коштують близько 50 юанів ($7). У деяких із барів клієнтам потрібно доплатити 10 юанів за оренду.

При вході в бари клієнтам пропонують підписати "лист про визнання провини" і отримати "кримінальне досьє", в якому зазначено, який злочин вони "скоїли".

Перед тим, як відвідувачів проводжають до їхніх "камер", робиться фотографія для поліцейського ув'язнення.

Співробітники бару, одягнені в тюремну форму, також спілкуються з "ув'язненими", запитують їх, який злочин вони скоїли, і нагадують їм про "правила в'язниці", наприклад, про те, що не можна ламати столи.

У соцмережах багатьом подобається ця ідея.

"Там можна легко зробити гарні фотографії. Освітлення відповідне, а декор цікавий. Атмосфера в'язниці просто панує. Я порекомендував цей імерсивний досвід своїм друзям", "Я зайшов у бар у Ханчжоу о 22:00 у будній день і прочекав 20 хвилин, щоб потрапити всередину. Він такий популярний!", "Ці бари такі авангардні. Цей світ такий божевільний, ха!" — пишуть у коментарях.

