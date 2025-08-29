Скандал в элитном ЖК: мойщики окон увидели хозяйку без одежды и вогнали ее в депрессию

В Китае мойщики окон из провинции Сычуань случайно увидели жительницу жилого комплекса без одежды. Инцидент стал для нее настолько унизительным, что спустя несколько месяцев врачи диагностировали у нее депрессию и тревожное расстройство.

Related video

В китайском городе Чэнду разгорелся скандал вокруг элитного жилого комплекса. Местный житель пожаловался, что его жена страдает от депрессии и тревожности после инцидента с мойщиками окон. Об этом пишет Oddity Central.

По словам мужчины, которого местные СМИ называют господином Чэном, весной двое рабочих внезапно появились за окном их спальни, когда его супруга спала без одежды. Семья снимала квартиру за 10 000 юаней в месяц (почти 28 тысяч гривен) и заранее просила администрацию предупреждать о подобных работах. Несмотря на неоднократные напоминания (на стойке регистрации, горничной и даже в групповом чате жильцов) уведомления так и не поступило.

Инцидент стал для женщины настолько унизительным, что спустя несколько месяцев врачи диагностировали у нее депрессию и тревожное расстройство. Господин Чэн заявил, что управляющая компания ограничилась визитом с корзиной фруктов и отказалась выплачивать компенсацию. Единственным предложением стала скидка 600 юаней (3400 гривен) на следующий договор аренды, что семья посчитала оскорбительным.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

История вызвала бурные споры в китайских соцсетях. Одни пользователи обвинили управляющую компанию в халатности, другие — саму женщину в том, что она оставила шторы открытыми. Некоторые даже шутили, что мойщики подверглись "смертельной опасности от шока".

Сейчас супруги требуют публичных извинений и материальной компенсации, но руководство комплекса пока не пошло им навстречу.

Ранее Фокус сообщал, что девушка после душа вышла на балкон круизного лайнера и только потом заметила камеры. Момент отдыха с видом на Средиземное море обернулся для пассажирки круизного лайнера Royal Caribbean неожиданным открытием. Наслаждаясь закатом на балконе без одежды, она внезапно заметила камеры видеонаблюдения.

Также стало известно, что супруги собиралась в отпуск, но за пару часов до вылета случилось непоправимое. Их золотистый ретривер сгрыз паспорт хозяйки, едва не сорвав долгожданный полет на Ямайку.