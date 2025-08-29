Скандал в елітному ЖК: мийники вікон побачили господиню без одягу і увігнали її в депресію

У Китаї мийники вікон із провінції Сичуань випадково побачили мешканку житлового комплексу без одягу. Інцидент став для неї настільки принизливим, що через кілька місяців лікарі діагностували в неї депресію і тривожний розлад.

У китайському місті Ченду розгорівся скандал навколо елітного житлового комплексу. Місцевий житель поскаржився, що його дружина страждає від депресії та тривожності після інциденту з мийниками вікон. Про це пише Oddity Central.

За словами чоловіка, якого місцеві ЗМІ називають паном Ченом, навесні двоє робітників раптово з'явилися за вікном їхньої спальні, коли його дружина спала без одягу. Сім'я знімала квартиру за 10 000 юанів на місяць (майже 28 тисяч гривень) і заздалегідь просила адміністрацію попереджати про подібні роботи. Попри неодноразові нагадування (на стійці реєстрації, покоївці і навіть у груповому чаті мешканців) повідомлення так і не надійшло.

Інцидент став для жінки настільки принизливим, що через кілька місяців лікарі діагностували в неї депресію і тривожний розлад. Пан Чен заявив, що керуюча компанія обмежилася візитом із кошиком фруктів і відмовилася виплачувати компенсацію. Єдиною пропозицією стала знижка 600 юанів (3400 гривень) на наступний договір оренди, що сім'я вважала образливим.

Історія викликала бурхливі суперечки в китайських соцмережах. Одні користувачі звинуватили керуючу компанію в недбалості, інші — саму жінку в тому, що вона залишила штори відкритими. Деякі навіть жартували, що мийники зазнали "смертельної небезпеки від шоку".

Наразі подружжя вимагає публічних вибачень і матеріальної компенсації, але керівництво комплексу поки що не пішло їм назустріч.

