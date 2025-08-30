"НЛО в Антарктиде": пользователи Google Maps нашли "летающую тарелку" под скалой (фото)

Американский исследователь Скотт С. Уоринг, автор сайта UFO Sightings Daily, назвал находку доказательством существования внеземных технологий.

Сторонники теорий заговора утверждают, что в Антарктиде найдено "место крушения НЛО", заметное на картах Google Maps. Об этом пишет Lad Bible.

На спутниковых снимках в районе Бангер-Хиллз можно рассмотреть округлый объект, напоминающий "летающую тарелку", диаметром около 300 метров, расположенный примерно в 90 милях (144 км) от побережья континента.

По словам исследователя, объект внешне напоминает "печенье Oreo" и может быть частично скрыт под скалами. Он уверен: "НЛО все еще там, его слишком сложно найти или оно продолжает использоваться".

Координаты места — 66°16'24.5"S 100°59'03.5"E. По краю объекта проходит серебристая линия, а вокруг заметны темные полосы, что еще больше подогрело интерес пользователей Reddit, где находку обсуждают с 2021 года.

На фото можно рассмотреть округлый объект диаметром около 300 метров Фото: Google Maps

Ученые, однако, настроены скептически. Профессор гляциологии Бетан Дэвис из Университета Ньюкасла пояснила, что это вовсе не НЛО, а "небольшое озеро в скальной котловине". По ее словам, темная вода сильнее поглощает солнечное тепло, из-за чего снег тает быстрее, придавая форме озера полукруглый вид.

Схожее мнение высказала специалист Британской антарктической службы Лора Джерриш. Она отметила, что в Бангер-Хиллз расположено множество мелких озер и прудов, которые часто выглядят необычно на спутниковых снимках.

Пока одни продолжают видеть в объекте доказательство "крушения инопланетного корабля", другие считают его всего лишь природным феноменом. Но внимание к этой находке вновь подчеркивает, что Антарктида остается территорией тайн, загадок и бесконечных поводов для споров между учеными и уфологами.

