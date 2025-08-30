"НЛО в Антарктиді": користувачі Google Maps знайшли "літаючу тарілку" під скелею (фото)

Американський дослідник Скотт С. Ворінг, автор сайту UFO Sightings Daily, назвав знахідку доказом існування позаземних технологій.

Прихильники теорій змови стверджують, що в Антарктиді знайдено "місце аварії НЛО", помітне на картах Google Maps. Про це пише Lad Bible.

На супутникових знімках у районі Бангер-Гіллз можна роздивитися округлий об'єкт, що нагадує "літаючу тарілку", діаметром приблизно 300 метрів, розташований приблизно за 90 миль (144 км) від узбережжя континенту.

За словами дослідника, об'єкт зовні нагадує "печиво Oreo" і може бути частково прихований під скелями. Він упевнений: "НЛО все ще там, його занадто складно знайти або воно продовжує використовуватися".

Координати місця — 66°16'24.5 "S 100°59'03.5 "E. По краю об'єкта проходить срібляста лінія, а навколо помітні темні смуги, що ще більше підігріло інтерес користувачів Reddit, де знахідку обговорюють з 2021 року.

На фото можна розглянути округлий об'єкт діаметром близько 300 метрів Фото: Google Maps

Вчені, однак, налаштовані скептично. Професор гляціології Бетан Девіс з Університету Ньюкасла пояснила, що це зовсім не НЛО, а "невелике озеро в скельній улоговині". За її словами, темна вода сильніше поглинає сонячне тепло, через що сніг тане швидше, надаючи формі озера напівкруглого вигляду.

Схожу думку висловила фахівець Британської антарктичної служби Лора Джерріш. Вона зазначила, що в Бангер-Гіллз розташовано безліч дрібних озер і ставків, які часто мають незвичний вигляд на супутникових знімках.

Поки одні продовжують бачити в об'єкті доказ "аварії інопланетного корабля", інші вважають його всього лише природним феноменом. Але увага до цієї знахідки знову підкреслює, що Антарктида залишається територією таємниць, загадок і нескінченних приводів для суперечок між ученими та уфологами.

