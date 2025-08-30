Дружба длиною в 76 лет: старушка увидела подругу спустя долгое время и расплакалась

86-летняя женщина тронула окружающих воссоединением со своей лучшей подругой после года разлуки. История двух подруг, дружба которых началась в детстве, растрогала тысячи людей.

Трогательное видео из TikTok, где 86-летняя женщина встречает свою лучшую подругу после долгого года разлуки, стало вирусным и собрало более 4,6 миллиона просмотров.

На кадрах видно, как подруги, Барбара Мардер (Бабби) и Линда Лайонс, обнимаются с неподдельной радостью, не скрывая слез. Видео опубликовала внучка Бабби — Камрин Кляйнвакс, которая рассказала изданию Newsweek, что эта дружба длится уже 76 лет.

Подруги познакомились в детстве, когда им было всего по 10 лет, росли вместе в Нью-Йорке (США), были на свадьбах друг у друга и даже стали бабушками почти одновременно. Несмотря на расстояния и болезни, они продолжают поддерживать связь. Новые встречи организуют их дочери, выбирая закусочную в Коннектикуте, куда обе добираются по два часа.

Особенно трогательной стала встреча в этом году, когда женщины обнимали друг друга больше минуты. Из-за последствий инсульта Бабби может произносить лишь несколько слов, и все это время она повторяла: "Боже мой!". По словам внучки, все присутствующие плакали вместе с ними.

Кляйнвакс отмечает, что семья не ожидала такой популярности видео.

"Мы были поражены, насколько тепло люди отреагировали. Думаю, в сегодняшнем мире всем нужен такой позитивный контент", — отметила Камрин.

В комментариях пользователи TikTok называли женщин "родственными душами" и отмечали, что их дружба — настоящий пример силы и преданности.

"Настоящая дружба вечна, как трава. В любое время она всегда возобновится с того места, где остановилась", — написал один из пользователей.

