Дружба завдовжки 76 років: пенсіонерка побачила подругу через довгий час і розплакалася

86-річна жінка зворушила оточуючих возз'єднанням зі своєю найкращою подругою після року розлуки. Історія двох подруг, дружба яких почалася в дитинстві, зворушила тисячі людей.

Зворушливе відео з TikTok, де 86-річна жінка зустрічає свою найкращу подругу після довгого року розлуки, стало вірусним і зібрало понад 4,6 мільйона переглядів.

На кадрах видно, як подруги, Барбара Мардер (Баббі) і Лінда Лайонс, обіймаються з непідробною радістю, не приховуючи сліз. Відео опублікувала внучка Баббі — Камрін Кляйнвакс, яка розповіла виданню Newsweek, що ця дружба триває вже 76 років.

Подруги познайомилися в дитинстві, коли їм було лише по 10 років, росли разом у Нью-Йорку (США), були на весіллях одна в одної та навіть стали бабусями майже одночасно. Попри відстані та хвороби, вони продовжують підтримувати зв'язок. Нові зустрічі організовують їхні доньки, обираючи закусочну в Коннектикуті, куди обидві добираються по дві години.

Особливо зворушливою стала зустріч цього року, коли жінки обіймали одна одну понад хвилину. Через наслідки інсульту Баббі може вимовляти лише кілька слів, і весь цей час вона повторювала: "Боже мій!". За словами онуки, усі присутні плакали разом із ними.

Кляйнвакс зазначає, що родина не очікувала такої популярності відео.

"Ми були вражені, наскільки тепло люди відреагували. Думаю, у сьогоднішньому світі всім потрібен такий позитивний контент", — зазначила Камрін.

У коментарях користувачі TikTok називали жінок "спорідненими душами" і зазначали, що їхня дружба — справжній приклад сили й відданості.

"Справжня дружба вічна, як трава. У будь-який час вона завжди відновиться з того місця, де зупинилася", — написав один із користувачів.

