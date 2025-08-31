Роскошный ремонт с фатальным недостатком: дом за 10 миллионов шокирует покупателей (фото)

Дом в Великобритании, выставленный на продажу за 225 тыс. фунтов стерлингов (около 10 млн грн), вызвал шквал критики в сети. Несмотря на современный ремонт и описание агентов как "замечательное первое жилье", покупатели обнаружили в нем серьезный недостаток.

Дом, который владелец в шутку назвал "шикарным сараем", расположили на территории закрытого жилого комплекса, сообщает Daily Mail.

Внутри — белый минималистичный интерьер, новая кухня и частный сад. На сайте продавца указано, что объект подойдет для тех, кто покупает первое жилье или хочет уменьшить жилую площадь.

Ультрасовременный декор Фото: Скриншот

Впрочем, пользователи Reddit обратили внимание на главный минус: здание фактически стоит посреди парковки. Один из комментаторов написал: "Единственное преимущество — можно перепрыгнуть через задний забор и за несколько минут оказаться в торговом центре Savacentre или в IKEA". Другой добавил: "Можно проводить половину жизни в IKEA, потому что мебель все равно не поместится в такой сарай".

Дом стоит на парковке Фото: Скриншот

Кроме того, часть покупателей возмутилась необходимостью внесения 1000 фунтов стерлингов (45 тыс. грн) в качестве платы за бронирование участия в торгах.

"Это ужасно, дом стоит на парковке, подпертый декоративными камнями, а рядом возвышаются новостройки", — отметил еще один критик.

Другие обратили внимание на сомнительную планировку: маленькие окна, санузел на первом этаже и отсутствие достаточного естественного освещения в спальне. Один из пользователей даже усомнился, можно ли там полноценно стоять в полный рост.

Современная кухня в доме Фото: Скриншот

Несмотря на негатив, нашлись и те, кто встал на защиту объекта. "Честно говоря, это хороший сарай, он подошел бы как дачный домик в живописном месте. Проблема только в цене", — отметил другой комментатор.

Агенты по недвижимости, в свою очередь, отмечают, что дом расположен в "удобном районе" с хорошим транспортным сообщением: неподалеку железнодорожная станция и автомагистраль.

