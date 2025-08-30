Женщина покрасила весь свой дом в розовый — людей это шокирует (фото)
Художница Мэг, которая ненавидит однотонный декор, рассказала, что наконец-то нашла свое "безопасное пространство", покрасив весь свой дом в розовый. Люди удивляются этому, а она чувствует себя невероятно счастливой.
26-летняя женщина живет в своей яркой квартире в Северном Линкольншире, Англия, со своим мужем Робом и их собакой Уолтером. Художница вышла на новый уровень, залив весь свой дом различными оттенками розового. Об этом пишет Ruggable.
В разговоре с инновационным брендом интерьера Мэг сказала, что ее главное вдохновение происходит от ее искусства и того, как розовый цвет отражает ее личность: "Я художница и дизайнер и всегда использовала много цветов в своей работе, но розовый всегда был цветом, который меня больше всего привлекал".
Почему розовый цвет
Когда Мэг росла, то очень любила его, поэтому, когда пришло время украшать свой первый дом, она думала о том, какие цвета делают ее счастливее и приносят больше всего радости.
"Я рассматриваю свой дом как продолжение своего творчества, и мне нравится черпать вдохновение из интерьеров в социальных сетях и Pinterest, а также из собственных иллюстраций, альбомов для рисования и опыта", — сказала женщина.
В частности, Мег не использует нейтральные цвета в своем гардеробе, и также не использует нейтральные цвета в своих работах.
"Цвет — это такая важная часть моей личности и моей жизни. Я чувствую, что он помогает мне чувствовать себя творческой и вдохновенной. Мой дом просто ощущается как продолжение меня", — отметила англичанка.
В частности, Мег призналась, что больше всего гордится своей розовой кухней, которая "такая уютная и мягкая".
"Каким-то образом нам удалось достичь баланса мягкости и тепла, одновременно сделав ее смелой и безоговорочно розовой. Это приносит нам столько радости", — говорит она.
Мег рассказала, что некоторые люди считают это шокирующим, но они всегда уходят оттуда с ощущением лучшего настроения.
Как реагируют люди
"Иногда люди сначала немного шокированы, я думаю, просто потому, что в наши дни так нормально видеть нейтральные или монохромные дома. Но обычно это те самые люди, которые в конце концов говорят, как сильно им это нравится, даже когда они этого не ожидали", — считает художница.
Мэг работает из дома, поэтому сделать ее пространство красочным, радостным и полным индивидуальности всегда было приоритетом.
"Это также очень помогло моему психическому здоровью, ведь светлый и счастливый дом сделал его моим безопасным пространством и местом, где я могу по-настоящему быть собой", — призналась женщина.
Что касается бюджета, у Мег есть отличный совет для тех, кто хочет сделать яркую трансформацию дома. И она считает, что лучшим вариантом будет медленнее делать это.
Цвет не обязательно должен использоваться в больших масштабах или быть дорогим.
"Банка краски может преобразить комнату за меньшие деньги, или вы даже можете просто добавить несколько розовых аксессуаров, чтобы оживить пространство", — советует женщина.
Мэг также нашла мебель, бывшую в употреблении, и покрасила ее, чтобы та соответствовала их стилю: "У нас все еще есть несколько очень серых и нейтральных зон, например наш коридор с темно-коричневым ковром, который не трогали с момента нашего переезда".
На TikTok Мег подписаны почти 27 тысяч человек, а ее видео набирают даже сотни тысяч и миллионы просмотров.
