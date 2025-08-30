Женщина покрасила весь свой дом в розовый — людей это шокирует (фото)

Художница Мэг, которая ненавидит однотонный декор, рассказала, что наконец-то нашла свое "безопасное пространство", покрасив весь свой дом в розовый. Люди удивляются этому, а она чувствует себя невероятно счастливой.

26-летняя женщина живет в своей яркой квартире в Северном Линкольншире, Англия, со своим мужем Робом и их собакой Уолтером. Художница вышла на новый уровень, залив весь свой дом различными оттенками розового. Об этом пишет Ruggable.

В разговоре с инновационным брендом интерьера Мэг сказала, что ее главное вдохновение происходит от ее искусства и того, как розовый цвет отражает ее личность: "Я художница и дизайнер и всегда использовала много цветов в своей работе, но розовый всегда был цветом, который меня больше всего привлекал".

Женщина покрасила дом в розовый цвет Фото: Скриншот TikTok

Почему розовый цвет

Когда Мэг росла, то очень любила его, поэтому, когда пришло время украшать свой первый дом, она думала о том, какие цвета делают ее счастливее и приносят больше всего радости.

"Я рассматриваю свой дом как продолжение своего творчества, и мне нравится черпать вдохновение из интерьеров в социальных сетях и Pinterest, а также из собственных иллюстраций, альбомов для рисования и опыта", — сказала женщина.

В частности, Мег не использует нейтральные цвета в своем гардеробе, и также не использует нейтральные цвета в своих работах.

"Цвет — это такая важная часть моей личности и моей жизни. Я чувствую, что он помогает мне чувствовать себя творческой и вдохновенной. Мой дом просто ощущается как продолжение меня", — отметила англичанка.

Мэг любит розовый цвет Фото: Скриншот TikTok

В частности, Мег призналась, что больше всего гордится своей розовой кухней, которая "такая уютная и мягкая".

"Каким-то образом нам удалось достичь баланса мягкости и тепла, одновременно сделав ее смелой и безоговорочно розовой. Это приносит нам столько радости", — говорит она.

Мег рассказала, что некоторые люди считают это шокирующим, но они всегда уходят оттуда с ощущением лучшего настроения.

Мэг больше всего гордится своей розовой кухней Фото: Скриншот TikTok

Как реагируют люди

"Иногда люди сначала немного шокированы, я думаю, просто потому, что в наши дни так нормально видеть нейтральные или монохромные дома. Но обычно это те самые люди, которые в конце концов говорят, как сильно им это нравится, даже когда они этого не ожидали", — считает художница.

Мэг работает из дома, поэтому сделать ее пространство красочным, радостным и полным индивидуальности всегда было приоритетом.

"Это также очень помогло моему психическому здоровью, ведь светлый и счастливый дом сделал его моим безопасным пространством и местом, где я могу по-настоящему быть собой", — призналась женщина.

Дом Мэг Фото: Скриншот TikTok

Что касается бюджета, у Мег есть отличный совет для тех, кто хочет сделать яркую трансформацию дома. И она считает, что лучшим вариантом будет медленнее делать это.

Цвет не обязательно должен использоваться в больших масштабах или быть дорогим.

"Банка краски может преобразить комнату за меньшие деньги, или вы даже можете просто добавить несколько розовых аксессуаров, чтобы оживить пространство", — советует женщина.

Мэг советует делать все медленно Фото: Скриншот TikTok

Мэг также нашла мебель, бывшую в употреблении, и покрасила ее, чтобы та соответствовала их стилю: "У нас все еще есть несколько очень серых и нейтральных зон, например наш коридор с темно-коричневым ковром, который не трогали с момента нашего переезда".

На TikTok Мег подписаны почти 27 тысяч человек, а ее видео набирают даже сотни тысяч и миллионы просмотров.

