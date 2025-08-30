Жінка пофарбувала весь свій будинок у рожевий — людей це шокує (фото)

Художниця Мег, яка ненавидить однотонний декор, розповіла, що нарешті знайшла свій "безпечний простір", пофарбувавши весь свій будинок у рожевий. Люди дивуються цьому, а вона відчуває себе неймовірно щасливою.

Related video

26-річна жінка живе у своїй яскравій квартирі в Північному Лінкольнширі, Англія, зі своїм чоловіком Робом та їхнім собакою Волтером. Художниця вийшла на новий рівень, заливши весь свій будинок різними відтінками рожевого. Про це пише Ruggable.

У розмові з інноваційним брендом інтер'єру Мег сказала, що її головне натхнення походить від її мистецтва та того, як рожевий колір відображає її особистість: "Я художниця та дизайнерка і завжди використовувала багато кольорів у своїй роботі, але рожевий завжди був кольором, який мене найбільше приваблював".

Жінка пофарбувала будинок у рожевий колір Фото: Скріншот TikTok

Чому рожевий колір

Коли Мег росла, то дуже любила його, тому, коли прийшов час прикрашати свій перший будинок, вона думала про те, які кольори роблять її щасливішою та приносять найбільше радості.

"Я розглядаю свій дім як продовження своєї творчості, і мені подобається черпати натхнення з інтер'єрів у соціальних мережах та Pinterest, а також з власних ілюстрацій, альбомів для малювання та досвіду", — сказала жінка.

Зокрема, Мег не використовує нейтральні кольори у своєму гардеробі, і також не використовує нейтральні кольори у своїх роботах.

"Колір — це така важлива частина моєї особистості та мого життя. Я відчуваю, що він допомагає мені почуватися творчою та натхненною. Мій дім просто відчувається як продовження мене", — зазначила англійка.

Мег любить рожевий колір Фото: Скріншот TikTok

Зокрема, Мег зізналася, що найбільше пишається своєю рожевою кухнею, яка "така затишна та м’яка".

"Якимось чином нам вдалося досягти балансу м’якості та тепла, водночас зробивши її сміливою та беззастережно рожевою. Це приносить нам стільки радості", — каже вона.

Мег розповіла, що деякі люди вважають це шокуючим, але вони завжди йдуть звідти з відчуттям кращого настрою.

Мег найбільше пишається своєю рожевою кухнею Фото: Скріншот TikTok

Як реагують люди

"Іноді люди спочатку трохи шоковані, я думаю, просто тому, що в наші дні так нормально бачити нейтральні або монохромні будинки. Але зазвичай це ті самі люди, які врешті-решт кажуть, як сильно їм це подобається, навіть коли вони цього не очікували", — вважає художниця.

Мег працює з дому, тому зробити її простір барвистим, радісним та сповненим індивідуальності завжди було пріоритетом.

"Це також дуже допомогло моєму психічному здоров'ю, адже світлий та щасливий дім зробив його моїм безпечним простором і місцем, де я можу по-справжньому бути собою", — зізналася жінка.

Будинок Мег Фото: Скріншот TikTok

Що стосується бюджету, Мег має чудову пораду для тих, хто хоче зробити яскраву трансформацію дому. І вона вважає, що найкращим варіантом буде повільніше робити це.

Колір не обов'язково має використовуватися у великих масштабах або бути дорогим.

"Банка фарби може перетворити кімнату за менші гроші, або ви навіть можете просто додати кілька рожевих аксесуарів, щоб оживити простір", — радить жінка.

Мег радить робити все повільно Фото: Скріншот TikTok

Мег також знайшла меблі, що були у вживанні, та пофарбувала їх, щоб ті відповідали їхньому стилю: "У нас все ще є кілька дуже сірих і нейтральних зон, як-от наш коридор з темно-коричневим килимом, якого не чіпали з моменту нашого переїзду".

На TikTok Мег підписані майже 27 тисяч людей, а її відео набирають навіть сотні тисяч та мільйони переглядів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

В італійських Альпах є неймовірної краси озеро Сорапіс. Його вода має неземний колір.

Експерт з інтер'єрів поділився п'ятьма найпотворнішими помилками в дизайні.

Крім того, українка купила хату в селі під Черкасами і робить там ремонт.