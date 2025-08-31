Розкішний ремонт з фатальним недоліком: будинок за 10 мільйонів шокує покупців (фото)
Будинок у Великій Британії, виставлений на продаж за 225 тис. фунтів стерлінгів (близько 10 млн грн), спричинив шквал критики в мережі. Попри сучасний ремонт та опис агентів як "чудове перше житло", покупці виявили в ньому серйозний недолік.
Домівку, яку власник жартома назвав "шикарним сараєм", розташували на території закритого житлового комплексу, повідомляє Daily Mail. Усередині — білий мінімалістичний інтер’єр, нова кухня та приватний сад. На сайті продавця вказано, що об’єкт підійде для тих, хто купує перше житло або хоче зменшити житлову площу.
Втім, користувачі Reddit звернули увагу на головний мінус: будівля фактично стоїть посеред парковки. Один з коментаторів написав: "Єдина перевага — можна перестрибнути через задній паркан і за кілька хвилин опинитися у торговому центрі Savacentre чи в IKEA". Інший додав: "Можна проводити половину життя в IKEA, бо меблі все одно не помістяться в такий сарай".
Крім того, частина покупців обурилася необхідністю внесення 1000 фунтів стерлінгів (45 тис. грн) як плати за бронювання участі в торгах.
"Це жахливо, будинок стоїть на парковці, підпертий декоративними каменями, а поруч височіють новобудови", – зазначив ще один критик.
Інші звернули увагу на сумнівне планування: маленькі вікна, санвузол на першому поверсі та відсутність достатнього природного освітлення у спальні. Один із користувачів навіть засумнівався, чи можна там повноцінно стояти в повний зріст.
Попри негатив, знайшлися й ті, хто став на захист об’єкта. "Чесно кажучи, це гарний сарай, він підійшов би як дачний будиночок у мальовничому місці. Проблема лише в ціні", – зазначив інший коментатор.
Агенти з нерухомості, своєю чергою, наголошують, що будинок розташований у "зручному районі" з хорошим транспортним сполученням: неподалік залізнична станція та автомагістраль.
