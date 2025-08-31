Розкішний ремонт з фатальним недоліком: будинок за 10 мільйонів шокує покупців (фото)

Будинок у Великій Британії, виставлений на продаж за 225 тис. фунтів стерлінгів (близько 10 млн грн), спричинив шквал критики в мережі. Попри сучасний ремонт та опис агентів як "чудове перше житло", покупці виявили в ньому серйозний недолік.

Related video

Домівку, яку власник жартома назвав "шикарним сараєм", розташували на території закритого житлового комплексу, повідомляє Daily Mail. Усередині — білий мінімалістичний інтер’єр, нова кухня та приватний сад. На сайті продавця вказано, що об’єкт підійде для тих, хто купує перше житло або хоче зменшити житлову площу.

Ультрасучасний декор Фото: Скриншот

Втім, користувачі Reddit звернули увагу на головний мінус: будівля фактично стоїть посеред парковки. Один з коментаторів написав: "Єдина перевага — можна перестрибнути через задній паркан і за кілька хвилин опинитися у торговому центрі Savacentre чи в IKEA". Інший додав: "Можна проводити половину життя в IKEA, бо меблі все одно не помістяться в такий сарай".

Будинок стоіть на парковці Фото: Скриншот

Крім того, частина покупців обурилася необхідністю внесення 1000 фунтів стерлінгів (45 тис. грн) як плати за бронювання участі в торгах.

"Це жахливо, будинок стоїть на парковці, підпертий декоративними каменями, а поруч височіють новобудови", – зазначив ще один критик.

Інші звернули увагу на сумнівне планування: маленькі вікна, санвузол на першому поверсі та відсутність достатнього природного освітлення у спальні. Один із користувачів навіть засумнівався, чи можна там повноцінно стояти в повний зріст.

Сучасна кухня у будинку Фото: Скриншот

Попри негатив, знайшлися й ті, хто став на захист об’єкта. "Чесно кажучи, це гарний сарай, він підійшов би як дачний будиночок у мальовничому місці. Проблема лише в ціні", – зазначив інший коментатор.

Агенти з нерухомості, своєю чергою, наголошують, що будинок розташований у "зручному районі" з хорошим транспортним сполученням: неподалік залізнична станція та автомагістраль.

Як повідомляв Фокус, жінка пофарбувала весь свій будинок у рожевий і це шокувало людей.

Фокус також писав про покинутий фермерський будинок, у якому "застиг час".